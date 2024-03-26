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Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:15

Врач рассказал, какое влияние оказывает отсутствие любви на организм

26 марта 2024, 05:11
В современном мире, где эмоции и чувства играют огромную роль, любовь занимает особое место. Известный доктор Александр Мясников поделился информацией о том, что происходит в организме людей, которые никогда не испытывали чувства любви.

Телеведущий пояснил, что отсутствие любви на протяжении всей жизни может быть симптомом депрессии или другого хронического заболевания. Причина в том, что любовь — это не только гормональные изменения в организме, но и особый дар, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По его мнению, людям, которые никогда не влюблялись и не испытывали любовь, стоит проверить состояние своей печени или обратиться за консультацией к психиатру для выявления возможной депрессии. Он также отметил, что вопрос о любви больше относится к философии, а не медицине.

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