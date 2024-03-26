Врач рассказал, какое влияние оказывает отсутствие любви на организм

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Телеведущий пояснил, что отсутствие любви на протяжении всей жизни может быть симптомом депрессии или другого хронического заболевания. Причина в том, что любовь — это не только гормональные изменения в организме, но и особый дар, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По его мнению, людям, которые никогда не влюблялись и не испытывали любовь, стоит проверить состояние своей печени или обратиться за консультацией к психиатру для выявления возможной депрессии. Он также отметил, что вопрос о любви больше относится к философии, а не медицине.