Выплаты за сдачу крови повысят в Свердловской области

Жители Свердловской области смогут претендовать на суммы до трех тысяч в год за то, что три раза за год сдадут кровь. Для получения пособия нужно сдавать максимальные дозы крови.

С предложением поднятия выплат для доноров выступил глава области Евгений Куйвашев, пишет ЕАН. Любой гражданин может получить пособие, если он в течение года трехкратно станет донором. Ранее донорам платили две тысячи. После парламентарии одобрили повышение. Как рассказал министр здравоохранения Андрей Карлов, размер выплат был неизменен на протяжении 15 лет. На эти цели требуется 36,3 миллиона, их выделят из бюджетных средств. Ранее тагильский волонтер разрушил мифы о донорстве костного мозга. Врачи в Екатеринбурге ограничили прием доноров крови Узнать подробнее