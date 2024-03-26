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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:11

Выплаты за сдачу крови повысят в Свердловской области

Выплаты за сдачу крови повысят в Свердловской области

26 марта 2024, 11:08
Фото: 1MI
Жители Свердловской области смогут претендовать на суммы до трех тысяч в год за то, что три раза за год сдадут кровь. Для получения пособия нужно сдавать максимальные дозы крови.

С предложением поднятия выплат для доноров выступил глава области Евгений Куйвашев, пишет ЕАН.

Любой гражданин может получить пособие, если он в течение года трехкратно станет донором. Ранее донорам платили две тысячи. После парламентарии одобрили повышение.

Как рассказал министр здравоохранения Андрей Карлов, размер выплат был неизменен на протяжении 15 лет. На эти цели требуется 36,3 миллиона, их выделят из бюджетных средств.

Ранее тагильский волонтер разрушил мифы о донорстве костного мозга.

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#Свердловская область#Здоровье#Бюджет#Евгений Куйвашев#Пособие#Министр здравоохранения#Кровь#Выплаты#Сдача крови#Донорство#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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