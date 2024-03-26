Выжившего под завалами в шахте рабочего срочно доставили в Краснотурьинск

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:44
По словам матери свердловчанина, врачи проводят ему операцию. У него множество травм и повреждений, в том числе у мужчины пострадали почки, пишет Ура.ру.
Пострадавший работал шахтером почти 10 лет. Сперва он работал на шахте №15 вместе со своим отцом, а когда она закрылась, мужчина во время распределения оказался в «Кальинской» шахте под Североуральском.
Напомним, происшествие случилось 25 марта 2024 года. В шахте находилось двое сотрудников. Один рабочий получил серьезные травмы, а другой скончался. Семье погибшего шахтера выплатят три миллиона рублей в качестве компенсации.