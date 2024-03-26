Задержаны подозреваемые в пособничестве террористам в «Крокус Сити Холле»

Младший брат, 24-летний Диловар, продал Фаридуни автомобиль Renault Symbol белого цвета. На этой иномарке были задержаны в Брянской области обвиняемые в теракте. Также известно, что с 2019 по 2022 год Диловар работал в разных организациях, в том числе в стройкомпании в Нижнем Тагиле.