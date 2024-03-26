Задержаны подозреваемые в пособничестве террористам в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Семья проживала в Тверской области. Старший брат, 33-летний Аминчон, работал таксистом. Также он является многодетным отцом — у него семеро детей. Исполнителя террористического акта — Шамсидина Фаридуни — он и его отец знают с начала 2024 года. При каких обстоятельствах они познакомились — не сообщается, пишет РБК
Младший брат, 24-летний Диловар, продал Фаридуни автомобиль Renault Symbol белого цвета. На этой иномарке были задержаны в Брянской области обвиняемые в теракте. Также известно, что с 2019 по 2022 год Диловар работал в разных организациях, в том числе в стройкомпании в Нижнем Тагиле.
Подробности об отце братьев — 62-летнем Исроиле — в настоящий момент неизвестны. Свою вину задержанные не признают. Их отправили под стражу до 22 мая 2024 года, рассказали в пресс-службе московского суда.
Напомним, 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» злоумышленники массово расстреляли зрителей, пришедших на концерт. Погибло более сотни человек. Обвиняемых в терроризме отправили в СИЗО.