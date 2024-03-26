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Задержаны подозреваемые в пособничестве террористам в «Крокус Сити Холле»

Задержаны подозреваемые в пособничестве террористам в «Крокус Сити Холле»

26 марта 2024, 04:03
Фото: 1MI
В Москве задержали двух братьев и их отца, подозреваемых в пособничестве террористам в «Крокус Сити Холле».

Семья проживала в Тверской области. Старший брат, 33-летний Аминчон, работал таксистом. Также он является многодетным отцом — у него семеро детей. Исполнителя террористического акта — Шамсидина Фаридуни — он и его отец знают с начала 2024 года. При каких обстоятельствах они познакомились — не сообщается, пишет РБК

Младший брат, 24-летний Диловар, продал Фаридуни автомобиль Renault Symbol белого цвета. На этой иномарке были задержаны в Брянской области обвиняемые в теракте. Также известно, что с 2019 по 2022 год Диловар работал в разных организациях, в том числе в стройкомпании в Нижнем Тагиле.

Подробности об отце братьев — 62-летнем Исроиле — в настоящий момент неизвестны. Свою вину задержанные не признают. Их отправили под стражу до 22 мая 2024 года, рассказали в пресс-службе московского суда.

Напомним, 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» злоумышленники массово расстреляли зрителей, пришедших на концерт. Погибло более сотни человек. Обвиняемых в терроризме отправили в СИЗО.

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