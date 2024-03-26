Жители Екатеринбурга остались без поездки в ОАЭ и 145 тысяч из-за туроператора

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Супруги взяли путевку в ноябре 2023 года на февраль 2024 года. Однако туроператор Tez Tour через некоторое время аннулировал их договор и не вернул клиентам деньги. При этом причины для расторжения договора не были озвучены, пишет Е1.
Об отмене путевки екатеринбуржцы узнали в январе. Они обратились в компанию «Юнитур-2007», которая предлагает услуги туроператора Tez Tour, с просьбой вернуть им деньги в течение 10 дней, однако до сих их не вернули.
Напомним, жительница Нижней Туры отсудила у туроператора миллион рублей за травму позвоночника, которую она получила во время отдыха в Сочи.