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Жители Екатеринбурга остались без поездки в ОАЭ и 145 тысяч из-за туроператора

Жители Екатеринбурга остались без поездки в ОАЭ и 145 тысяч из-за туроператора

26 марта 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney
Семейная пара из Екатеринбурга осталась без отдыха в ОАЭ и без 145 тысяч рублей, которые они заплатили за поездку.

Супруги взяли путевку в ноябре 2023 года на февраль 2024 года. Однако туроператор Tez Tour через некоторое время аннулировал их договор и не вернул клиентам деньги. При этом причины для расторжения договора не были озвучены, пишет Е1.

Об отмене путевки екатеринбуржцы узнали в январе. Они обратились в компанию «Юнитур-2007», которая предлагает услуги туроператора Tez Tour, с просьбой вернуть им деньги в течение 10 дней, однако до сих их не вернули.

Напомним, жительница Нижней Туры отсудила у туроператора миллион рублей за травму позвоночника, которую она получила во время отдыха в Сочи.

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#Общество#Отдых#Деньги#Договор#Путевка#Отмена#ОАЭ#Поездка#Просьба#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Туроператор
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