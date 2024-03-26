Жители Екатеринбурга проснулись ранним утром из-за воя сирен

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Один из местных жителей предположил, что проводилась проверка работы сирен, пишет «КП-Екатеринбург».
Причина, почему раздался сигнал сирены, неизвестна. В региональном МЧС об этом ничего не знают. Также информации нет у управляющей компании района, а в ЕДДС сообщили, что никаких проверок не проводилось и никаких ЧП в районе не было.
В администрации Академического района рассказали, что иногда издают гул военные самолеты во время взлета.
Напомним, 6 марта 2024 года в Свердловской области прозвучали сигналы сирен. Специалисты проверяли работу системы оповещения.