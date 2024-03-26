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Жители Екатеринбурга проснулись ранним утром из-за воя сирен

Жители Екатеринбурга проснулись ранним утром из-за воя сирен

26 марта 2024, 04:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге жители Академического района проснулись рано утром 25 марта 2024 года из-за воя сирен.

Один из местных жителей предположил, что проводилась проверка работы сирен, пишет «КП-Екатеринбург».

Причина, почему раздался сигнал сирены, неизвестна. В региональном МЧС об этом ничего не знают. Также информации нет у управляющей компании района, а в ЕДДС сообщили, что никаких проверок не проводилось и никаких ЧП в районе не было.

В администрации Академического района рассказали, что иногда издают гул военные самолеты во время взлета.

Напомним, 6 марта 2024 года в Свердловской области прозвучали сигналы сирен. Специалисты проверяли работу системы оповещения.

В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
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