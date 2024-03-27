Американец в Екатеринбурге решил проверить слова Такера Карлсона о дешевых магазинах

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В Екатеринбург американец приехал в командировку по делам своей компании. В прогулках по городу его сопровождал местный житель Алексей Петров. О впечатлениях гражданина США от уральских магазинов он рассказал корреспонденту Ura.ru.
В первую очередь иностранец отправился в гипермаркет той же сети, в котором Такер Карлсон побывал в Москве. Он удивился огромному выбору товаров по низким ценам. Но больше его поразили даже не цены на продукты, а ассортимент, качество и стоимость товаров в строительных магазинах. Ими американец заинтересовался, так как ведет строительный бизнес на родине.
Он убедился, что в России можно недорого купить строительные товары хорошего качества. По словам Алексея Петрова, американец недоумевал, почему не работают санкции.
Кроме того, вслед за Карлсоном он спустился в екатеринбургское метро и тоже был поражен его чистотой и красотой. А во время путешествия по региону гражданин США поразился количеству фур на дорогах и убедился, что экономика Свердловской области развивается.
Год назад в Екатеринбурге был задержан журналист из США Эван Гершкович по подозрению в шпионаже.