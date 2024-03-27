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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

В Екатеринбурге американец прошел по магазинам и проверил слова Такера Карлсона

Американец в Екатеринбурге решил проверить слова Такера Карлсона о дешевых магазинах

27 марта 2024, 14:17
Фото: 1MI

В Екатеринбурге американец прошел по магазинам и проверил слова Такера Карлсона

Гражданин США, насмотревшись репортажей Такера Карлсона о дешевых магазинах в России, приехал в Екатеринбург и сам отправился за покупками.

В Екатеринбург американец приехал в командировку по делам своей компании. В прогулках по городу его сопровождал местный житель Алексей Петров. О впечатлениях гражданина США от уральских магазинов он рассказал корреспонденту Ura.ru.

В первую очередь иностранец отправился в гипермаркет той же сети, в котором Такер Карлсон побывал в Москве. Он удивился огромному выбору товаров по низким ценам. Но больше его поразили даже не цены на продукты, а ассортимент, качество и стоимость товаров в строительных магазинах. Ими американец заинтересовался, так как ведет строительный бизнес на родине.

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Он убедился, что в России можно недорого купить строительные товары хорошего качества. По словам Алексея Петрова, американец недоумевал, почему не работают санкции.

Кроме того, вслед за Карлсоном он спустился в екатеринбургское метро и тоже был поражен его чистотой и красотой. А во время путешествия по региону гражданин США поразился количеству фур на дорогах и убедился, что экономика Свердловской области развивается.

Год назад в Екатеринбурге был задержан журналист из США Эван Гершкович по подозрению в шпионаже.

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