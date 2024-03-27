Американец в Екатеринбурге решил проверить слова Такера Карлсона о дешевых магазинах

В первую очередь иностранец отправился в гипермаркет той же сети, в котором Такер Карлсон побывал в Москве. Он удивился огромному выбору товаров по низким ценам. Но больше его поразили даже не цены на продукты, а ассортимент, качество и стоимость товаров в строительных магазинах. Ими американец заинтересовался, так как ведет строительный бизнес на родине.