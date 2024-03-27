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Автобус врезался в автомобиль в Екатеринбурге

Автобус врезался в автомобиль в Екатеринбурге

27 марта 2024, 04:55
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге автобус №70 влетел в легковую машину около торгового центра Architector. ДТП случилось 26 марта 2024 года.

Известно, что пассажиров в автобусе в момент аварии не находилось. Пострадавших нет, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Подробности дорожного происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 23 марта 2024 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева — Токарей девушка переходила дорогу, когда горел запрещенный сигнал светофора. В какой-то момент на нее наехала иномарка.

После случившегося наезда пострадавшую екатеринбурженку отвезли в медучреждения для оказания медпомощи.

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