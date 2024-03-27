Автобус врезался в автомобиль в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Известно, что пассажиров в автобусе в момент аварии не находилось. Пострадавших нет, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Подробности дорожного происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 23 марта 2024 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева — Токарей девушка переходила дорогу, когда горел запрещенный сигнал светофора. В какой-то момент на нее наехала иномарка.
После случившегося наезда пострадавшую екатеринбурженку отвезли в медучреждения для оказания медпомощи.