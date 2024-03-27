Биодобавки с наркотиками пытались пронести в колонию в Верхней Туре

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В бандероли, которую девушка передала 26 марта, находились наркотики. Посылка должна была попасть в руки к одному из заключенных, отметили в региональном ГУФСИН.
Осужденному 21 год. Отбывает срок юноша за производство и/или пересылку наркотиков. Сидеть ему предстоит пять лет. Запрещенное вещество изъяли и уничтожили. Отмечается, что наркотики были спрятаны ухищренным способом.
Известно, что передачу организовал другой заключенный. А родственница заключенного не знала, что внутри. Теперь молодому человеку грозит еще одна уголовная статья.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Нижнем Тагиле задержан 121 закладчик и изъято 14 кг наркотиков.