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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Наркотики пытались передать в колонию в Верхней Туре

Биодобавки с наркотиками пытались пронести в колонию в Верхней Туре

27 марта 2024, 13:04
Фото: ГУФСИН Свердловской области

Наркотики пытались передать в колонию в Верхней Туре

В Верхней Туре в колонию попытались передать наркотики под видом биодобавок. Посылку принесла жительница Екатеринбурга в ИК №53.

В бандероли, которую девушка передала 26 марта, находились наркотики. Посылка должна была попасть в руки к одному из заключенных, отметили в региональном ГУФСИН.

Осужденному 21 год. Отбывает срок юноша за производство и/или пересылку наркотиков. Сидеть ему предстоит пять лет. Запрещенное вещество изъяли и уничтожили. Отмечается, что наркотики были спрятаны ухищренным способом.

Известно, что передачу организовал другой заключенный. А родственница заключенного не знала, что внутри. Теперь молодому человеку грозит еще одна уголовная статья.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Нижнем Тагиле задержан 121 закладчик и изъято 14 кг наркотиков.

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#Криминал#Колония#Наркотики#ГУФСИН#Заключенный#Верхняя Тура#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Бандероль
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