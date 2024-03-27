Буцаев: В 43 субъектах России работают 76 лабораторий по испытаниям удобрений из наво

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
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Updated Сегодня, 12:37
В процессе инвентаризации РЭО обращался к представителям исполнительных органов в регионах, чтобы определить потребность субъектов в лабораториях для испытания продукции в рамках добровольной сертификации, пишет newsnn.ru. Результаты проверки показали, что в стране существует всего лишь 76 таких лабораторий. Находятся они в сорока трех субъектах страны. Об этом сообщил генеральный директор компании Денис Буцаев. Глава РЭО также отметил, что шестьдесят восемь лабораторий занимаются исследованием органических удобрений, полученных из сельскохозяйственных отходов, включая навоз, а остальные восемь лабораторий изучают продукцию, полученную из побочных продуктов животноводства. Компания считает важным увеличить количество таких лабораторий и уже обратилась с соответствующей инициативой в профильные ведомства.
Предложения Российского экологического оператора о расширении сети лабораторий и введении обязательной сертификации продукции органического происхождения, полученной из отходов аграрного производства и побочных продуктов животноводства, были переданы в Министерство сельского хозяйства РФ.
Сертификация необходима для подтверждения безопасности и экологической пригодности продукции, полученной из отходов животноводства, подчеркнул директор по технологиям РЭО Олег Шияновский. Такие удобрения могут применяться для улучшения плодородия почв сельскохозяйственных производителей и при благоустройстве территорий сел и городов.
Использование указанной продукции разрешено при соблюдении требований Постановления Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования».