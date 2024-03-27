Буцаев: В 43 субъектах России работают 76 лабораторий по испытаниям удобрений из наво

В процессе инвентаризации РЭО обращался к представителям исполнительных органов в регионах, чтобы определить потребность субъектов в лабораториях для испытания продукции в рамках добровольной сертификации, пишет newsnn.ru. Результаты проверки показали, что в стране существует всего лишь 76 таких лабораторий. Находятся они в сорока трех субъектах страны. Об этом сообщил генеральный директор компании Денис Буцаев. Глава РЭО также отметил, что шестьдесят восемь лабораторий занимаются исследованием органических удобрений, полученных из сельскохозяйственных отходов, включая навоз, а остальные восемь лабораторий изучают продукцию, полученную из побочных продуктов животноводства. Компания считает важным увеличить количество таких лабораторий и уже обратилась с соответствующей инициативой в профильные ведомства.