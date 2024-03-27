Директор крупной компании из Екатеринбурга отдал «сотрудникам ФСБ и ЦБ» 7 миллионов

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и Центробанка, после чего начальник обналичил для них 2 миллиона 171 тысячу рублей из личной копилки, а также оформил кредит на 5 миллионов. В общей сложности он лишился 7,1 млн рублей.
По факту хищения возбуждено уголовное дело. По словам мужчины, аферисты были убедительны. Он думал, что оформляет «зеркальный кредит», чтобы обхитрить якобы других мошенников. Екатеринбуржец полагал, что его деньги будут храниться на безопасных счетах.
Более того, по указанию аферистов начальник даже приобрел смартфон, через приложение в котором он и переводил деньги им.
Ранее сообщалось, что пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 10 миллионов.