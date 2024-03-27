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Updated Сегодня, 07:25

Топ-менеджер из Екатеринбурга отдал мошенникам 7 миллионов

Директор крупной компании из Екатеринбурга отдал «сотрудникам ФСБ и ЦБ» 7 миллионов

27 марта 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney

Топ-менеджер из Екатеринбурга отдал мошенникам 7 миллионов

В Екатеринбурге директор одной из крупных компаний отдал телефонным аферистам 7 миллионов.

Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и Центробанка, после чего начальник обналичил для них 2 миллиона 171 тысячу рублей из личной копилки, а также оформил кредит на 5 миллионов. В общей сложности он лишился 7,1 млн рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. По словам мужчины, аферисты были убедительны. Он думал, что оформляет «зеркальный кредит», чтобы обхитрить якобы других мошенников. Екатеринбуржец полагал, что его деньги будут храниться на безопасных счетах.

Более того, по указанию аферистов начальник даже приобрел смартфон, через приложение в котором он и переводил деньги им.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 10 миллионов.

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#Свердловская область#Уголовное дело#ФСБ#Криминал#Приложение#Мошенники#ЦБ#Хищение#Смартфон#18+#Екатеринбург#Аферисты#Счета#Дарья Сорокина
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