Директор крупной компании из Екатеринбурга отдал «сотрудникам ФСБ и ЦБ» 7 миллионов

Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и Центробанка, после чего начальник обналичил для них 2 миллиона 171 тысячу рублей из личной копилки, а также оформил кредит на 5 миллионов. В общей сложности он лишился 7,1 млн рублей.