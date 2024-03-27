Директор престижного лицея в Екатеринбурге скончался на 59-м году жизни

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
О смерти мужчины сообщила директор школы №32 Людмила Окуненко. Также женщина скорбит по ушедшему другу, рассказала она в соцсетях.
Известно, что Крылов был учителем года в Екатеринбурге в 2000 году. Спустя год он стал победителем на всероссийском конкурсе «Учитель года». Директором частного учебного учреждения он стал в 2006 году.
В 2017 году Крылов принимал участие в конкурсе «Директор года» и занял второе место. Причина его смерти не сообщается.
Напомним, в Екатеринбурге умер 85-летний главный балетмейстер музкомедии Владислав Разноглядов.