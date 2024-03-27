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Директор престижного лицея в Екатеринбурге скончался на 59-м году жизни

Директор престижного лицея в Екатеринбурге скончался на 59-м году жизни

27 марта 2024, 08:58
Фото: Группа Вконтакте «Лицей 180 Полифорум»
В Екатеринбурге не стало руководителя лицея «Полифорум» Алексея Крылова. Горожанину было 58 лет.

О смерти мужчины сообщила директор школы №32 Людмила Окуненко. Также женщина скорбит по ушедшему другу, рассказала она в соцсетях.

Известно, что Крылов был учителем года в Екатеринбурге в 2000 году. Спустя год он стал победителем на всероссийском конкурсе «Учитель года». Директором частного учебного учреждения он стал в 2006 году.

В 2017 году Крылов принимал участие в конкурсе «Директор года» и занял второе место. Причина его смерти не сообщается.

Напомним, в Екатеринбурге умер 85-летний главный балетмейстер музкомедии Владислав Разноглядов.

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