Доптехника выходит на трассы Свердловской области из-за метелей

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Там обледенело дорожное полотно, отметили в региональном ГИБДД. В связи с этим водителей попросили быть внимательнее. На трассы вышло 152 машины спецтехники для расчистки дорог.
О сложных погодных условиях сообщили и в МЧС. Снегопады прогнозируются на 27 и 28 марта. Горожан попросили обходить стороной шаткие дома, остерегаться оборванных проводов и быть внимательнее на скользких тротуарах.
Поздним вечером 27 марта, по прогнозам метеоролога Алексея Пулина, в Екатеринбург придет мокрый снег. Суммарное количество осадков за день в регионе достигнет 10–15 мм.
Ранее сообщалось, что Екатеринбург накроет дождь с мокрым снегом.