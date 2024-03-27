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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Доптехника выходит на трассы Свердловской области из-за метелей

Доптехника выходит на трассы Свердловской области из-за метелей

27 марта 2024, 13:55
Фото: 1MI
Снегопады и метели вновь накрыли Свердловскую область. Снег заметает трассы, особенно это коснулось автодороги Серов-Ивдель.

Там обледенело дорожное полотно, отметили в региональном ГИБДД. В связи с этим водителей попросили быть внимательнее. На трассы вышло 152 машины спецтехники для расчистки дорог.

О сложных погодных условиях сообщили и в МЧС. Снегопады прогнозируются на 27 и 28 марта. Горожан попросили обходить стороной шаткие дома, остерегаться оборванных проводов и быть внимательнее на скользких тротуарах.

Поздним вечером 27 марта, по прогнозам метеоролога Алексея Пулина, в Екатеринбург придет мокрый снег. Суммарное количество осадков за день в регионе достигнет 10–15 мм.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург накроет дождь с мокрым снегом.

Сильный снег накроет Нижний Тагил
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#Свердловская область#ГИБДД#Осадки#Погода#Мокрый снег#Снегопады#Природа#Автодорога#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина#Трассы
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