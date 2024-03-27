Два рыбака из Екатеринбурга провалились под лед на Белоярском водохранилище

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Кроме рыбаков, под лед провалился мотобуксировщик и утонул. Екатеринбуржцев вскоре вытащили спасатели, однако от медпомощи они отказались, рассказали в пресс-службе администрации Заречного.
Напомним, 22 марта 2024 года в Екатеринбурге школьник, гулявший вместе со своим другом, решил перелезть через реку по дереву, чтобы показать свою ловкость. В какой-то момент он сорвался и упал со ствола в воду.
Пострадавшего мальчика спас другой подросток. Он помог ему забраться обратно на ствол дерева.