Екатеринбург накроет дождь с мокрым снегом

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Волна холодного воздуха догнала более теплую. Их смешение вызовет осадки в Свердловской области, рассказал метеоролог Алексей Пулин.
На юге области в среду, 27 марта, пройдет дождь, в северных и центральных районах — снег. А больше всего достанется столице Среднего Урала, где вечером пройдет снег с дождем. Суммарно в регионе за этот день может выпасть до 15 мм осадков. Более-менее сухо будет только на юго-востоке.
Температура воздуха в Свердловской области 27 марта колеблется от -6 на севере до +5 в более южных районах. В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается минусовая ночная температура, но уже с 31 марта даже ночью она будет выше нуля. А днем воздух начнет прогреваться до +6 градусов.
25 марта в Екатеринбург пришел дождь с гололедицей.