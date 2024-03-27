Екатеринбург накроет дождь с мокрым снегом

На юге области в среду, 27 марта, пройдет дождь, в северных и центральных районах — снег. А больше всего достанется столице Среднего Урала, где вечером пройдет снег с дождем. Суммарно в регионе за этот день может выпасть до 15 мм осадков. Более-менее сухо будет только на юго-востоке.