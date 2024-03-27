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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

В Екатеринбурге 27 марта пойдет дождь с мокрым снегом

Екатеринбург накроет дождь с мокрым снегом

27 марта 2024, 11:44
Фото: 1MI

В Екатеринбурге 27 марта пойдет дождь с мокрым снегом

В Свердловской области господствует южный циклон, который приносит обильные осадки. Вечером 27 марта дождь с мокрым снегом накроет Екатеринбург.

Волна холодного воздуха догнала более теплую. Их смешение вызовет осадки в Свердловской области, рассказал метеоролог Алексей Пулин.

На юге области в среду, 27 марта, пройдет дождь, в северных и центральных районах — снег. А больше всего достанется столице Среднего Урала, где вечером пройдет снег с дождем. Суммарно в регионе за этот день может выпасть до 15 мм осадков. Более-менее сухо будет только на юго-востоке.

Небольшие осадки придут в Свердловскую область
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Температура воздуха в Свердловской области 27 марта колеблется от -6 на севере до +5 в более южных районах. В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается минусовая ночная температура, но уже с 31 марта даже ночью она будет выше нуля. А днем воздух начнет прогреваться до +6 градусов.

25 марта в Екатеринбург пришел дождь с гололедицей.

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#Общество#Свердловская область#Осадки#Температура воздуха#Погода#Мокрый снег#Прогноз погоды#Екатеринбург#Снег с дождем#Дарья Бобровицкая
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