Экс-мэрам Сысерти добавили по 40 тысяч к пенсии

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Так, отныне Вадим Старков, Виталий Патрушев и Сергей Королев в общей сложности получат больше на 117 750 рублей 80 копеек — то есть пенсия каждого вырастет на 44 тысячи.
Для Александра Рощупкина надбавка составит 33,5 тысячи, то есть платить ему будут 139 829 рублей. Их горбюджета на вышеуказанные пенсии будут расходовать 610 тысяч в месяц.
Отмечается, что в Сысерти у мэров и ранее пенсии были выше, чем для большинства глав других уральских муниципалитетов.
12 парламентарием отдали свои голоса за повышение пенсий, в том числе бывший мэр Вадим Старков. Один человек не стал голосовать, три депутата выступили против.
Ранее стало известно, у кого из российских пенсионеров с 1 апреля вырастут выплаты.