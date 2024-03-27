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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:40

Экс-мэрам Сысерти добавили по 40 тысяч к пенсии

Экс-мэрам Сысерти добавили по 40 тысяч к пенсии

27 марта 2024, 13:38
Фото: 1MI
В Сысерти парламентарии одобрили надбавку в размере 40 тысяч к пенсиям бывших мэров.

Так, отныне Вадим Старков, Виталий Патрушев и Сергей Королев в общей сложности получат больше на 117 750 рублей 80 копеек — то есть пенсия каждого вырастет на 44 тысячи.

Для Александра Рощупкина надбавка составит 33,5 тысячи, то есть платить ему будут 139 829 рублей. Их горбюджета на вышеуказанные пенсии будут расходовать 610 тысяч в месяц.

Отмечается, что в Сысерти у мэров и ранее пенсии были выше, чем для большинства глав других уральских муниципалитетов.

12 парламентарием отдали свои голоса за повышение пенсий, в том числе бывший мэр Вадим Старков. Один человек не стал голосовать, три депутата выступили против.

Ранее стало известно, у кого из российских пенсионеров с 1 апреля вырастут выплаты.

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#Экономика#Деньги#Депутаты#Сысерть#Пенсии#Надбавка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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