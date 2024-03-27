tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

ЕР обнародовала тему «Диктанта Победы» на этот год

ЕР обнародовала тему «Диктанта Победы» на этот год

27 марта 2024, 08:44
Фото: er.ru
Партия «Единая Россия» рассказала о подготовке к проведению «Диктанта Победы», который в этом году будет посвящен 80-летнему юбилею снятия блокады Ленинграда. Это международное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны намечено на 26 апреля и будет уже шестым по счету.

В этом году «Диктант Победы» будет содержать вопросы по темам освобождения Ленинграда, выхода советских войск на границы СССР и другим знаковым датам и событиям ВОВ, пишет mkset.ru.

Как сообщил координатор проекта и председатель Комитета Государственной думы по инфополитике Александр Хинштейн, мероприятие можно будет посетить в разных регионах Российской Федерации, а также за рубежом. Текст диктанта, кроме того, будет представлен для ознакомления на пяти языках: английском, французском, арабском, китайском и испанском. В прошлом году тестирование предлагали на 21 тысяче площадок, а число желающих составило 1,9 миллиона человек. В этом году ждут еще более высоких показателей.

Участниками «Диктанта Победы» смогут стать как россияне, так и иностранцы: его проведут в 50 иностранных государствах. Диктант можно будет написать в самолетах, поездах, аэропортах и на вокзалах. За разработку вопросов для тестирования отвечают крупные ученые-историки Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Они же в команде с экспертами составляют подготовительные тесты для будущих участников «Диктанта Победы». Эти тесты можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Для подготовки к тестированию также рекомендуются исторические интеллектуальные игры 1418 и «Наша Победа». Об этом информирует сайт ER.ru.

Центральная площадка события в Москве, Музей Победы, со своей стороны, готовит новые тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы», а также мультимедийные выставки и цифровые экскурсии. Они будут работать в рамках проекта «Историческая память», запущенного партией «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, движением «Волонтёры Победы» и другими организациями. Активное участие в акции отмечено со стороны силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС.

Заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Никонов рассказал о том, как будет проходить «Диктант Победы» на Среднем Урале.

 

«“Диктант Победы» будет проходить уже в шестой раз, и каждый год мы видим устойчивую тенденцию к расширению нашей патриотической акции: растет количество площадок и количество людей, принимающих участие. На сегодняшний день в региональный организационный штаб уже поступило более 700 заявок от различных площадок. Это как наши постоянные партнеры — учебные заведения, учреждения культуры, библиотеки, так и новые, уникальные площадки. К таким мы можем отнести православные центры просвещения, духовную семинарию и духовно-мусульманский центр.

 

Кроме того, этот год объявлен президентом Годом семьи, и мы планируем что на одной из наших площадок диктант напишут многодетные семьи. На еще одной участники «Диктанта Победы» смогут написать письмо военнослужащим — участникам СВО, которые сейчас защищают рубежи нашей Родины. В акции традиционно примут участие депутаты всех уровней, но самые главные участники — это, конечно, наши ветераны, участники Великой Отечественной войны. На сегодняшний день 99-летний Вдовин Николай Афанасьевич и 102-летний Сергей Васильевич Кадачиков дали предварительное согласие на участие в акции», — сказал Сергей Никонов.

Подпишитесь
«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко
Вчера, 14:46
Танк ехал на зеленый свет: стали известны подробности ДТП с бронетехникой в Тагиле
Вчера, 14:46
Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода
Вчера, 06:58
Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август
25 марта, 12:08
Приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге
Вчера, 07:49
Народные дружины выйдут на улицы Нижнего Тагила
Вчера, 14:36
"