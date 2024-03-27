ЕР обнародовала тему «Диктанта Победы» на этот год

Участниками «Диктанта Победы» смогут стать как россияне, так и иностранцы: его проведут в 50 иностранных государствах. Диктант можно будет написать в самолетах, поездах, аэропортах и на вокзалах. За разработку вопросов для тестирования отвечают крупные ученые-историки Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Они же в команде с экспертами составляют подготовительные тесты для будущих участников «Диктанта Победы». Эти тесты можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Для подготовки к тестированию также рекомендуются исторические интеллектуальные игры 1418 и «Наша Победа». Об этом информирует сайт ER.ru.