ЕР обнародовала тему «Диктанта Победы» на этот год

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В этом году «Диктант Победы» будет содержать вопросы по темам освобождения Ленинграда, выхода советских войск на границы СССР и другим знаковым датам и событиям ВОВ, пишет mkset.ru.
Как сообщил координатор проекта и председатель Комитета Государственной думы по инфополитике Александр Хинштейн, мероприятие можно будет посетить в разных регионах Российской Федерации, а также за рубежом. Текст диктанта, кроме того, будет представлен для ознакомления на пяти языках: английском, французском, арабском, китайском и испанском. В прошлом году тестирование предлагали на 21 тысяче площадок, а число желающих составило 1,9 миллиона человек. В этом году ждут еще более высоких показателей.
Участниками «Диктанта Победы» смогут стать как россияне, так и иностранцы: его проведут в 50 иностранных государствах. Диктант можно будет написать в самолетах, поездах, аэропортах и на вокзалах. За разработку вопросов для тестирования отвечают крупные ученые-историки Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Они же в команде с экспертами составляют подготовительные тесты для будущих участников «Диктанта Победы». Эти тесты можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Для подготовки к тестированию также рекомендуются исторические интеллектуальные игры 1418 и «Наша Победа». Об этом информирует сайт ER.ru.
Центральная площадка события в Москве, Музей Победы, со своей стороны, готовит новые тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы», а также мультимедийные выставки и цифровые экскурсии. Они будут работать в рамках проекта «Историческая память», запущенного партией «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, движением «Волонтёры Победы» и другими организациями. Активное участие в акции отмечено со стороны силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС.
Заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Никонов рассказал о том, как будет проходить «Диктант Победы» на Среднем Урале.
«“Диктант Победы» будет проходить уже в шестой раз, и каждый год мы видим устойчивую тенденцию к расширению нашей патриотической акции: растет количество площадок и количество людей, принимающих участие. На сегодняшний день в региональный организационный штаб уже поступило более 700 заявок от различных площадок. Это как наши постоянные партнеры — учебные заведения, учреждения культуры, библиотеки, так и новые, уникальные площадки. К таким мы можем отнести православные центры просвещения, духовную семинарию и духовно-мусульманский центр.
Кроме того, этот год объявлен президентом Годом семьи, и мы планируем что на одной из наших площадок диктант напишут многодетные семьи. На еще одной участники «Диктанта Победы» смогут написать письмо военнослужащим — участникам СВО, которые сейчас защищают рубежи нашей Родины. В акции традиционно примут участие депутаты всех уровней, но самые главные участники — это, конечно, наши ветераны, участники Великой Отечественной войны. На сегодняшний день 99-летний Вдовин Николай Афанасьевич и 102-летний Сергей Васильевич Кадачиков дали предварительное согласие на участие в акции», — сказал Сергей Никонов.