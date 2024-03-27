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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

В Нижнем Тагиле с 1 апреля расширят маршруты муниципальных автобусов

Еще пять маршрутов муниципальных автобусов с 1 апреля выйдут в Тагиле на маршруты

27 марта 2024, 15:45
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле с 1 апреля расширят маршруты муниципальных автобусов

С 1 апреля 2024 года на линии в Нижнем Тагиле выйдут еще пять маршрутов муниципальных автобусов. В дальнейшем планируется вывести еще три.

Речь идет о маршрутах № 1С, 2, 3, 26 и 44. В Нижнем Тагиле на втором этапе внедрения сети муниципальных автобусов именно они выйдут на линию и будут развозить пассажиров.

Отследить местоположение и время прибытия нужного автобуса или трамвая можно, скачав из RuStore приложение «ТрансТабло», — сообщил в соцсетях мэр города Владислав Пинаев.

Расписание транспорта уже известно, однако оно может в дальнейшем немного поменяться. При этом будут учитываться пожелания тагильчан, которые пользуются маршрутами, а также время на оборотные рейсы.

Расписание маршрута 1С. Отделение дороги — Тагиллстрой — Рудник — К/с «Горняк-2»

Отправления от остановки
«Отделение дороги»		 Отправления от остановки
К/с «Горняк-2»
6:55 7:50
8:45 9:40
11:35 12.30
13:25 14.20
16:15 17.15
18:10 19.05

Расписание маршрута 2. Вокзал — Красный Камень — Рудник — Поселок Ольховка

Отправления от остановки
«Вокзал»		 Отправления от остановки
«Поселок Ольховка»
6:30 7:05
7:55 8:40
10:25 11:10
12:00 12:45
13:35 14:20
15:45 16:30
17:25 18:10
18:55 19:30

Расписание маршрута №3. Вокзал — пансионат «Аист»

Отправления от остановки
«Вокзал»		 Отправления от остановки
Пансионат «Аист»
5:45 6:15
6:50 7:20
7:55 8:25
9:05 9:35
11:00 11:35
12:10 12:45
13:45 14:20
14:55 15:30
16:05 16:40
17:45 18:40
19:15 19:55
20:30 21:00

Расписание маршрута 26. Вокзал — ГГМ — Пристань

Отправления от остановки
«Вокзал»		 Отправления от остановки
«Пристань»
6:15 6:15
6:37 6:37
7:00 7:00
7:10 7:10
7:20 7:20
7:32 7:32
7:43 7:43
7:55 7:55
8:05 8:05
8:16 8:16
8:27 8:27
8:38 8:38
8:49 8:49
9:00 9:00
9:11 9:11
9:22 9:22
9:33 9:33
9:44 9:44
10:06 10:06
10:28 10:28
10:40 10:40
10:50 10:50
11:13 11:13
11:40 11:40
11:50 11:50
12:00 12:00
12:10 12:10
12:20 12:20
12:30 12:30
12:40 12:40
12:50 12:50
13:03 13:03
13:17 13:17
13:30 13:30
13:40 13:40
13:50 13:50
14:00 14:00
14:10 14:10
14:40 14:40
15:05 15:05
15:30 15:30
15:50 15:50
16:00 16:00
16:10 16:10
16:20 16:20
16:30 16:30
16:40 16:40
16:55 16:55
17:05 17:05
17:20 17:20
17:30 17:30
17:40 17:40
17:50 17:50
18:10 18:10
18:20 18:20
18:30 18:30
18:40 18:40
18:50 18:50
19:00 19:00
19:20 19:20
19:45 19:45
20:05 20:05
20:20 20:20
20:40 20:40
21:00 21:00
21:35 21:35
21:55 21:55
22:10 22:10
22:50 22:50

Расписание маршрута № 44 (полукольцевой). Кинотеатр «Урал» — поселок Нижняя Черемшанка

Отправления от остановки
К/т «Урал»		 Отправления от остановки
«Поселок Нижняя Черемшанка»
6:15 6:30
7:20 7:45
8:25 8:40
10:05 10:20
11:10 11:25
12:15 12:30
14:20 14:35
15:25 15:40
16:30 16:45
18:10 18:25
19:15 19:30
20:20 20:35
Расписание муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле. Список
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