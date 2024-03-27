Еще пять маршрутов муниципальных автобусов с 1 апреля выйдут в Тагиле на маршруты

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Речь идет о маршрутах № 1С, 2, 3, 26 и 44. В Нижнем Тагиле на втором этапе внедрения сети муниципальных автобусов именно они выйдут на линию и будут развозить пассажиров.
Отследить местоположение и время прибытия нужного автобуса или трамвая можно, скачав из RuStore приложение «ТрансТабло», — сообщил в соцсетях мэр города Владислав Пинаев.
Расписание транспорта уже известно, однако оно может в дальнейшем немного поменяться. При этом будут учитываться пожелания тагильчан, которые пользуются маршрутами, а также время на оборотные рейсы.
|Отправления от остановки
«Отделение дороги»
|Отправления от остановки
К/с «Горняк-2»
|6:55
|7:50
|8:45
|9:40
|11:35
|12.30
|13:25
|14.20
|16:15
|17.15
|18:10
|19.05
|Отправления от остановки
«Вокзал»
|Отправления от остановки
«Поселок Ольховка»
|6:30
|7:05
|7:55
|8:40
|10:25
|11:10
|12:00
|12:45
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|15:45
|16:30
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|19:30
|Отправления от остановки
«Вокзал»
|Отправления от остановки
Пансионат «Аист»
|5:45
|6:15
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|Отправления от остановки
«Вокзал»
|Отправления от остановки
«Пристань»
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|7:43
|7:43
|7:55
|7:55
|8:05
|8:05
|8:16
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|8:27
|8:27
|8:38
|8:38
|8:49
|8:49
|9:00
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|9:11
|9:11
|9:22
|9:22
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|9:33
|9:44
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|10:40
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|22:50
|Отправления от остановки
К/т «Урал»
|Отправления от остановки
«Поселок Нижняя Черемшанка»
|6:15
|6:30
|7:20
|7:45
|8:25
|8:40
|10:05
|10:20
|11:10
|11:25
|12:15
|12:30
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|14:35
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|15:40
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|18:10
|18:25
|19:15
|19:30
|20:20
|20:35