ФОМС: В 2024 году оценить свое репродуктивное здоровье смогут 6 млн человек

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
По данным ФОМС, в текущем году около шести миллионов граждан могут пройти диспансеризацию для оценки своего репродуктивного здоровья, передает rg.ru.
Статистика Росстата показывает, что доля бесплодных браков в России колеблется от 17 до 24% в зависимости от региона. Критическим для демографии считается уровень в 15%. Молодые семьи хотят детей, но не могут по различным причинам зачать ребенка.
Эксперты отмечают, что на репродуктивную систему влияют стресс, недостаток физической активности, вредные привычки, скрытые инфекции и врожденные патологии. Поэтому регулярные обследования могут положительно повлиять на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин.
Председатель ФОМС Илья Баланин подчеркнул, что превентивная медицина, предусмотренная программой госгарантий, направлена на раннее выявление заболеваний. Этот подход способствует сохранению здоровья и улучшению качества жизни. Поэтому важно увеличить число граждан, проходящих диспансеризацию, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях и успешно их лечить.
Исследования репродуктивного здоровья проводятся в рамках диспансеризации взрослого населения за счет ОМС в медицинских учреждениях, к которым человек прикреплен. Эксперты системы ОМС рекомендуют обращаться в страховую медицинскую организацию при возникновении любых сложностей в процессе диспансеризации.