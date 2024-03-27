tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

ФОМС: В 2024 году оценить свое репродуктивное здоровье смогут 6 млн человек

ФОМС: В 2024 году оценить свое репродуктивное здоровье смогут 6 млн человек

27 марта 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney
С 2024 года Минздрав России внес в список профилактических осмотров обследование репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Это нововведение позволит выявлять возможные проблемы, которые могут плохо отразиться на беременности, родах и послеродовом периоде.

По данным ФОМС, в текущем году около шести миллионов граждан могут пройти диспансеризацию для оценки своего репродуктивного здоровья, передает rg.ru.

Статистика Росстата показывает, что доля бесплодных браков в России колеблется от 17 до 24% в зависимости от региона. Критическим для демографии считается уровень в 15%. Молодые семьи хотят детей, но не могут по различным причинам зачать ребенка.

Эксперты отмечают, что на репродуктивную систему влияют стресс, недостаток физической активности, вредные привычки, скрытые инфекции и врожденные патологии. Поэтому регулярные обследования могут положительно повлиять на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин.

Председатель ФОМС Илья Баланин подчеркнул, что превентивная медицина, предусмотренная программой госгарантий, направлена на раннее выявление заболеваний. Этот подход способствует сохранению здоровья и улучшению качества жизни. Поэтому важно увеличить число граждан, проходящих диспансеризацию, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях и успешно их лечить.

Исследования репродуктивного здоровья проводятся в рамках диспансеризации взрослого населения за счет ОМС в медицинских учреждениях, к которым человек прикреплен. Эксперты системы ОМС рекомендуют обращаться в страховую медицинскую организацию при возникновении любых сложностей в процессе диспансеризации.

Подпишитесь
«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко
Вчера, 14:46
Танк ехал на зеленый свет: стали известны подробности ДТП с бронетехникой в Тагиле
Вчера, 14:46
Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода
Вчера, 06:58
Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август
25 марта, 12:08
Приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге
Вчера, 07:49
Народные дружины выйдут на улицы Нижнего Тагила
Вчера, 14:36
"