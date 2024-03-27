Глава свердловской полиции рассказал, какие перемены ждут после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Все мероприятия с массовым пребыванием граждан без внимания полиции не обходятся, сообщил Мешков. Также он отметил, что для Свердловской области в приоритете безопасность людей. После произошедшего были приняты дополнительные меры, личный состав тренируется.
И за последние два месяца мы каждые три дня это делаем. От нашего реагирования многое зависит, — заключил Мешков.
Ранее сообщалось, что свердловчане отказываются посещать концерты после трагедии в «Крокусе» и сдают билеты. Некоторые боятся ходить на концерты и в другие места массового скопления граждан. К тому же множество мероприятий были отменены самими организаторами.