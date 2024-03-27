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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

В Екатеринбурге глава полиции рассказал о переменах после теракта в «Крокусе»

Глава свердловской полиции рассказал, какие перемены ждут после теракта в «Крокусе»

27 марта 2024, 09:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге глава полиции рассказал о переменах после теракта в «Крокусе»

В Заксобрании Свердловской области свой доклад презентовал начальник полиции Свердловской области Александр Мешков. В том числе он пояснил, какие изменения по части безопасности произойдут после теракта в «Крокусе».

Все мероприятия с массовым пребыванием граждан без внимания полиции не обходятся, сообщил Мешков. Также он отметил, что для Свердловской области в приоритете безопасность людей. После произошедшего были приняты дополнительные меры, личный состав тренируется.

И за последние два месяца мы каждые три дня это делаем. От нашего реагирования многое зависит, — заключил Мешков.

Ранее сообщалось, что свердловчане отказываются посещать концерты после трагедии в «Крокусе» и сдают билеты. Некоторые боятся ходить на концерты и в другие места массового скопления граждан. К тому же множество мероприятий были отменены самими организаторами.

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#Происшествия#Свердловская область#Безопасность#Полиция#МВД#Теракт#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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