Иномарка загорелась в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Легковое авто, которое загорелось, стояло на улице Максима Горького, д. 17. Когда пожарные приехали, то обнаружили, что горит моторный отсек иномарки KIA RIO, сообщает «Инцидент Нижний Тагил»
Тушили огонь шестеро спасателей. В течение двух минут пламя потушили. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржец сгорел во время пожара в квартире. Погибшему было 57 лет. Он проживал вместе с сыном. Сгорела квартира тогда, когда сын ушел в магазин.