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Иномарка загорелась в Нижнем Тагиле

Иномарка загорелась в Нижнем Тагиле

27 марта 2024, 11:20
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле спасатели потушили иномарку, которая воспламенилась. ЧП произошло 27 марта примерно в 13:33.

Легковое авто, которое загорелось, стояло на улице Максима Горького, д. 17. Когда пожарные приехали, то обнаружили, что горит моторный отсек иномарки KIA RIO, сообщает «Инцидент Нижний Тагил»

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Тушили огонь шестеро спасателей. В течение двух минут пламя потушили. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец сгорел во время пожара в квартире. Погибшему было 57 лет. Он проживал вместе с сыном. Сгорела квартира тогда, когда сын ушел в магазин.

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