Инвалид из Ачита работал каждый день на час больше. За это ответил его начальник

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Проверка показала, что документ подписан с нарушением закона, так как инвалид не может трудиться более 35 часов еженедельно. При этом сокращение графика не должно отразиться негативно на зарплате.
В результате прокуратура внесла представление директору школы с требованием о приведении в соответствие с законом рабочий день инвалида. В результате с мужчиной подписали новое соглашение. Теперь он будет работать 35 часов в неделю, а зарплата у него останется прежней, сообщает региональная прокуратура.
Ранее сообщалось, что в РФ работодателей хотят обязать оплачивать сверхурочную нагрузку в двойном размере.