Инвалид из Ачита работал каждый день на час больше. За это ответил его начальник

В результате прокуратура внесла представление директору школы с требованием о приведении в соответствие с законом рабочий день инвалида. В результате с мужчиной подписали новое соглашение. Теперь он будет работать 35 часов в неделю, а зарплата у него останется прежней, сообщает региональная прокуратура.