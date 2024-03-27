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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

Начальника обязали сократить рабочий день инвалида из Свердловской области

Инвалид из Ачита работал каждый день на час больше. За это ответил его начальник

27 марта 2024, 07:21
Фото: 1MI

Начальника обязали сократить рабочий день инвалида из Свердловской области

Трудовые права восстановлены в Ачите. Известно, что руководство школы с инвалидом 2 группы 11 лет назад заключило трудовой договор. Там прописано, что лицо с ОВЗ должно трудиться 40 часов в неделю.

Проверка показала, что документ подписан с нарушением закона, так как инвалид не может трудиться более 35 часов еженедельно. При этом сокращение графика не должно отразиться негативно на зарплате.

В результате прокуратура внесла представление директору школы с требованием о приведении в соответствие с законом рабочий день инвалида. В результате с мужчиной подписали новое соглашение. Теперь он будет работать 35 часов в неделю, а зарплата у него останется прежней, сообщает региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в РФ работодателей хотят обязать оплачивать сверхурочную нагрузку в двойном размере.

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#Общество#Проверка#Прокуратура#Закон#Зарплата#Соглашение#Инвалид#ОВЗ#Директор школы#Трудовой договор#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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