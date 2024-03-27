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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

В Нижнем Тагиле спецтехника обрабатывает дороги противогололедными материалами

Из-за ухудшения погоды дороги в Нижнем Тагиле обрабатывают песко-соляной смесью

27 марта 2024, 15:46
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле спецтехника обрабатывает дороги противогололедными материалами

Дорожные машины вышли на дежурство на улицы Нижнего Тагила из-за ухудшения погоды. Трассы обрабатывают противогололедными материалами.

Из-за резкого ухудшения погодных условий дорожные службы Нижнего Тагила начали обрабатывать улицы песко-соляной смесью, убедились журналисты TagilCity.ru.

В частности, спецтехника была замечена за работой на Ленинградском проспекте.

Ранее синоптики сообщили о том, что из-за господства южного циклона Свердловскую область накроют обильные осадки, а автоинспекторы предупредили о резком ухудшении обстановки на дорогах.

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Ранее стало известно, что дороги в населенных пункта Свердловской области будут дополнительно расчищать и посыпать 152 дорожные машины.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#Мокрый снег#Дождь#Спецтехника#Дорожные службы#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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