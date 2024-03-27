Из-за ухудшения погоды дороги в Нижнем Тагиле обрабатывают песко-соляной смесью

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Из-за резкого ухудшения погодных условий дорожные службы Нижнего Тагила начали обрабатывать улицы песко-соляной смесью, убедились журналисты TagilCity.ru.
В частности, спецтехника была замечена за работой на Ленинградском проспекте.
Ранее синоптики сообщили о том, что из-за господства южного циклона Свердловскую область накроют обильные осадки, а автоинспекторы предупредили о резком ухудшении обстановки на дорогах.
Ранее стало известно, что дороги в населенных пункта Свердловской области будут дополнительно расчищать и посыпать 152 дорожные машины.