«Кони вне закона»: лошади создают аварийные ситуации в Нижнем Тагиле

Мужчина отметил, что иногда кони сбегают от его отца, так как животные боятся псов, которые на них лают. В действиях мужчины правоохранители усмотрели нарушение по ст. 8.52 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за несоблюдение требований к уходу за животными.