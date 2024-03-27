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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В Нижнем Тагиле по дорогам разгуливают кони

«Кони вне закона»: лошади создают аварийные ситуации в Нижнем Тагиле

27 марта 2024, 09:29
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле по дорогам разгуливают кони

Кони беспризорно гуляют на улице Перова в Нижнем Тагиле. Они мешают машинам и создают аварийные ситуации.

Пожаловались на увиденное жители Рудника. Они сообщили, что часто видят такую картину, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Неужели нельзя контролировать выгул и выпас своих животных, чтобы они не выходили на дорогу? — жалуются тагильчане.

В полиции организовали проверку. Стражи порядка уже выявили хозяев животных и связались с ними. Владелец находится в Екатеринбурге. Сейчас за конями присматривает его папа, а сам он ищет, кому бы продать животных.

Мужчина отметил, что иногда кони сбегают от его отца, так как животные боятся псов, которые на них лают. В действиях мужчины правоохранители усмотрели нарушение по ст. 8.52 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за несоблюдение требований к уходу за животными.

Ранее в городе произошло странное ДТП: столкнулись танк и машина. При этом танк ехал согласно ПДД.

Лошади пробежались по Нижнему Тагилу
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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Дорога#Животные#Полиция#ПДД#Екатеринбург#Кони#Дарья Сорокина#КоАП РФ
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