«Кони вне закона»: лошади создают аварийные ситуации в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Пожаловались на увиденное жители Рудника. Они сообщили, что часто видят такую картину, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Неужели нельзя контролировать выгул и выпас своих животных, чтобы они не выходили на дорогу? — жалуются тагильчане.
В полиции организовали проверку. Стражи порядка уже выявили хозяев животных и связались с ними. Владелец находится в Екатеринбурге. Сейчас за конями присматривает его папа, а сам он ищет, кому бы продать животных.
Мужчина отметил, что иногда кони сбегают от его отца, так как животные боятся псов, которые на них лают. В действиях мужчины правоохранители усмотрели нарушение по ст. 8.52 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за несоблюдение требований к уходу за животными.
Ранее в городе произошло странное ДТП: столкнулись танк и машина. При этом танк ехал согласно ПДД.