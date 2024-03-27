Маленький ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
По предположению очевидцев, мама ребенка, сидевшая с сыном, на что-то отвлеклась. В этот момент мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Она не выдержала его давление, в результате чего он выпал, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Во время падения мальчик ударился о железобетонную конструкцию и пробил голову. Очевидцы рассказали, что у него текла кровь, а также он кричал. Мать, услышав его крики, вылезла из окна и, взяв сына, вместе с ним ушла домой.
Напомним, 13 февраля 2024 года в Екатеринбурге женщина выпала с балкона и получила повреждения.