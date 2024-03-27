Маленький ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле

По предположению очевидцев, мама ребенка, сидевшая с сыном, на что-то отвлеклась. В этот момент мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Она не выдержала его давление, в результате чего он выпал, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».