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Маленький ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле

Маленький ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле

27 марта 2024, 03:42
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мальчик выпал на улицу из окна первого этажа. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте 25 марта 2024 года.

По предположению очевидцев, мама ребенка, сидевшая с сыном, на что-то отвлеклась. В этот момент мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Она не выдержала его давление, в результате чего он выпал, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Во время падения мальчик ударился о железобетонную конструкцию и пробил голову. Очевидцы рассказали, что у него текла кровь, а также он кричал. Мать, услышав его крики, вылезла из окна и, взяв сына, вместе с ним ушла домой.

Напомним, 13 февраля 2024 года в Екатеринбурге женщина выпала с балкона и получила повреждения.

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