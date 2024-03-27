Мужчина заживо сгорел под Верхней Салдой

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Трагедия произошла 26 марта в полночь. Сгорели частный жилой дом и баня. Тушили пламя 10 спасателей и две машины. Все работы по тушению пламени они завершили к 02:38, отметили в спасательной части Верхней Салды.
Дом и баня сгорели на площади 33 «квадратов». Труп мужчины пожарные обнаружили во время тушения пламени. Предварительно известно, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее сообщалось, что тагильская администрация планирует помогать волонтерам-пожарным. Утверждено обновленное положение об этом.