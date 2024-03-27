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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Мужчина заживо сгорел под Верхней Салдой

Мужчина заживо сгорел под Верхней Салдой

27 марта 2024, 06:26
Фото: «В Салде»
В поселке Чернушка под Верхней Салдой в пожаре погиб мужчина. Ему было 57 лет.

Трагедия произошла 26 марта в полночь. Сгорели частный жилой дом и баня. Тушили пламя 10 спасателей и две машины. Все работы по тушению пламени они завершили к 02:38, отметили в спасательной части Верхней Салды.

Фото: «В Салде»

Дом и баня сгорели на площади 33 «квадратов». Труп мужчины пожарные обнаружили во время тушения пламени. Предварительно известно, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось, что тагильская администрация планирует помогать волонтерам-пожарным. Утверждено обновленное положение об этом.

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#Происшествия#Пожар#Спасатели#Погибший#Баня#Жилой дом#Трагедия#18+#Екатеринбург#Верхняя Салда#Дарья Сорокина
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