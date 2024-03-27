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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Прямые рейсы на курорт Аланья появятся в Екатеринбурге

Пассажиры смогут улететь из Екатеринбурга в Аланью

27 марта 2024, 13:17
Фото: 1MI

Прямые рейсы на курорт Аланья появятся в Екатеринбурге

Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы на курорт Аланья, находящийся в Турции.

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, на переговоры на этот счет в город приехал помощник главы «Ассоциации Туроператоров» Шукру Жимрин из Турции.

Известно, что год назад из уральской столицы самолеты активно летали в Стамбул и Анталью. Теперь же в планах увеличивать число городов. Отмечается, что во время пандемии перелеты в Турцию приблизились к отметке в 32-35% за весну и лето. В этом сезоне в Турцию будут летать семь авиаперевозчиков.

Отмечается, что Аланья — аналог Антальи в уменьшенном виде. Если Анталья — популярный и крупный курорт, то Аланья — небольшой курортный поселок.

Ранее сообщалось, что самолеты из Кольцово полетят в Китай. С 4 апреля будут добавлены рейсы в Харбин и Пекин.

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#Общество#Свердловская область#Самолет#Турция#Анталья#Переговоры#Рейсы#Междугородние рейсы#Стамбул#Екатеринбург#Пандемия#Полеты#Дарья Сорокина
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