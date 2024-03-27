Пассажиры смогут улететь из Екатеринбурга в Аланью

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, на переговоры на этот счет в город приехал помощник главы «Ассоциации Туроператоров» Шукру Жимрин из Турции.
Известно, что год назад из уральской столицы самолеты активно летали в Стамбул и Анталью. Теперь же в планах увеличивать число городов. Отмечается, что во время пандемии перелеты в Турцию приблизились к отметке в 32-35% за весну и лето. В этом сезоне в Турцию будут летать семь авиаперевозчиков.
Отмечается, что Аланья — аналог Антальи в уменьшенном виде. Если Анталья — популярный и крупный курорт, то Аланья — небольшой курортный поселок.
Ранее сообщалось, что самолеты из Кольцово полетят в Китай. С 4 апреля будут добавлены рейсы в Харбин и Пекин.