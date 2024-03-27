Пассажиры смогут улететь из Екатеринбурга в Аланью

Известно, что год назад из уральской столицы самолеты активно летали в Стамбул и Анталью. Теперь же в планах увеличивать число городов. Отмечается, что во время пандемии перелеты в Турцию приблизились к отметке в 32-35% за весну и лето. В этом сезоне в Турцию будут летать семь авиаперевозчиков.