Перекрытия улиц из-за парада начинаются в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Движение временно ограничат на ряде улиц областного центра. Напомним, что в этом году парад пройдет в честь 79-й годовщины Победы.
По данным администрации, движение закроют по улице Дорожной (от Окраинной до Городской) 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля. Запрет будет актуален с 07:40 до 09:30.
Кроме того, в эти же дни с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта по улицам Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской).
На всех вышеуказанных дорогах специалисты установят предупреждающие знаки. Кроме того, светофоры на этот преиод будут работать по-новому.
Ранее водители пожаловались на колеи на дорогах в центре Екатеринбурга.