Перекрытия улиц из-за парада начинаются в Екатеринбурге

Кроме того, в эти же дни с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта по улицам Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской).