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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Перекрытия улиц из-за парада начинаются в Екатеринбурге

Перекрытия улиц из-за парада начинаются в Екатеринбурге

27 марта 2024, 12:22
Фото: 1MI
В Екатеринбурге начинают перекрывать улицы, на которых будут репетировать парад в честь 9 мая.

Движение временно ограничат на ряде улиц областного центра. Напомним, что в этом году парад пройдет в честь 79-й годовщины Победы.

По данным администрации, движение закроют по улице Дорожной (от Окраинной до Городской) 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля. Запрет будет актуален с 07:40 до 09:30.

Кроме того, в эти же дни с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта по улицам Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской).

На всех вышеуказанных дорогах специалисты установят предупреждающие знаки. Кроме того, светофоры на этот преиод будут работать по-новому.

Ранее водители пожаловались на колеи на дорогах в центре Екатеринбурга.

9 мая в этом году стало самым холодным в Екатеринбурге за последние 8 лет
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#Транспорт#Свердловская область#Праздник#Специалисты#Дороги#Парад#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Предупреждающие знаки
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