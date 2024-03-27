Пьяный пассажир напал с ножом на таксиста в Тюмени и угнал его автомобиль

Водитель сказал, что мужчине необходимо оплатить свою прежнюю поездку в садовое товарищество, однако у него не было с собой денег. Они стали ссориться, и пассажир в какой-то момент схватил нож и нанес таксисту несколько ударов. Пострадавший выбежал из салона и, спрятавшись в одном из ближайших домов, вызвал полицию.