Пьяный пассажир напал с ножом на таксиста в Тюмени и угнал его автомобиль

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Таксист привез пассажира к дачному дому в садовом товариществе. Пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выходить из салона не стал и начал требовать, чтобы водитель отвез его в село Успенка, рассказали в пресс-службе региональной судебной системы.
Водитель сказал, что мужчине необходимо оплатить свою прежнюю поездку в садовое товарищество, однако у него не было с собой денег. Они стали ссориться, и пассажир в какой-то момент схватил нож и нанес таксисту несколько ударов. Пострадавший выбежал из салона и, спрятавшись в одном из ближайших домов, вызвал полицию.
Пассажир тем временем угнал его автомобиль и по дороге его разбил, так как несколько раз он влетал в разные ограждения. Его задержали и возбудили уголовное дело. В марте 2024 года подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы.
Напомним, в Нижнем Тагиле 17-летний подросток напал на сверстника, желая заступиться за своего друга. Молодой человек его избил и ранил из пистолета, а также украл его вещи. Вскоре его задержали.