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Ремонт шести гидротехнических сооружений запланирован на Среднем Урале в 2024 году

Ремонт шести гидротехнических сооружений запланирован на Среднем Урале в 2024 году

27 марта 2024, 09:00
Фото: 1MI
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Свердловской области позволит не допустить подтоплений населенных пунктов региона в периоды подъема уровня воды. Средства на модернизацию оборудования в размере 247,5 млн рублей направлены из федерального, областного и городских бюджетов.

Реконструкция запланирована на шести объектах гидротехнических сооружений Свердловской области: Верхнесергинском, Ургинском, Верхне-Выйском, Полевском гидроузлах, на Байкаловском и Верхне-Шайтанском, где в этом году начнется первый этап работ. Сроком завершения указывается 2026 год.

Кроме этого, возобновится ремонт сооружений Верхне-Выйского водохранилища в Нижнем Тагиле, стартовавший в 2022 году. На сегодняшний день там уже восстановили подъезды для транспорта, облицовку донного водоспуска, зачистили вертикальные поверхности бетонных конструкций стен и верховых открылков, а также разобрали водосливную часть и низовые открылки и отремонтировали устои водослива. На предстоящие в этом году работы направлено в общей сложности чуть меньше 250 млн рублей. Всего же за 2 года реализации проекта будет потрачено порядка 507 млн рублей.

В Нижнем Тагиле начался капремонт гидроузла Верхне-Выйского водохранилища
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Областное управление автомобильных дорог продолжает реализацию комплекса мер по защите дорог и искусственных сооружений от ледохода и паводков. Защита деревянных мостов — одна из главных задач. Так, 25 марта областные специалисты уже приступили к взрывным работам на шести мостах, что обеспечит их безопасность от последствий движения льда на реках и озерах. Первыми от льда освободили переправы через реку Тура на дорогах по маршрутам село Липовское — деревня Чернышово, село Благовещенское — село Жуковское — село Кумарьинское и на подъезде к селу Городище.

Стоит отметить, что завершение капремонта Верхне-Туринского гидроузла в прошлом году позволило снизить риск затопления в случае аварии на ГТС для 252 человек. По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, размер предотвращенного ущерба превысил 450 миллионов рублей.

В ближайшее время ледяные преграды уберут в Слободо-Туринском муниципальном районе. Помимо этого, путем распила, а также с использованием ледоруба, лома и других инструментов очистят мосты через реки Ялынка (восьмой километр трассы, пролегающей через деревню Кальтюкова — село Леонтьевское) и Тегень (дороге между селами Туринская Слобода, деревнями Решетникова и Сагай). Окончание работ намечено на конец марта.

Также совсем скоро стартует реализация проектов по ремонту гидротехнических сооружений, расположенных в столице Свердловской области в районе реки Патрушиха — у пруда Спартак. Модернизация затронет Некрасовское гидротехническое сооружение в Белоярском ГО, — пояснил глава министерства природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план работы противопаводковой подкомиссии комиссии правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в 2024 году. В рамках подписанного документа администрации муниципалитетов должны обеспечить необходимый запас продовольствия в тех населенных пунктах, которые больше всего подвержены затоплению и с которыми нарушается транспортное сообщение. Медицинским организациям необходимо сформировать запас всех необходимых лекарственных средств и медицинских изделий.

Безусловно, уже подготовлены и подписаны все планы. Я уверен, что в этом году все должно быть под контролем, — заявил глава региона.

Напомним, по прогнозам специалистов, сильных паводков в регионе не ожидается. Однако в Нижнем Тагиле спасатели готовы к эвакуации людей в пункты временного размещения в случае разлива рек.

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