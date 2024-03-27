Ремонт шести гидротехнических сооружений запланирован на Среднем Урале в 2024 году

Кроме этого, возобновится ремонт сооружений Верхне-Выйского водохранилища в Нижнем Тагиле, стартовавший в 2022 году. На сегодняшний день там уже восстановили подъезды для транспорта, облицовку донного водоспуска, зачистили вертикальные поверхности бетонных конструкций стен и верховых открылков, а также разобрали водосливную часть и низовые открылки и отремонтировали устои водослива. На предстоящие в этом году работы направлено в общей сложности чуть меньше 250 млн рублей. Всего же за 2 года реализации проекта будет потрачено порядка 507 млн рублей.