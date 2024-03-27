Родители из Качканара не отвезли дочку на важную операцию. Спасли ребенка приставы

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Все закончилось благополучно благодаря действиям судебных приставов. Дело в том, что они обязали 22-летнюю мать ребенка явиться в больницу для госпитализации. Операция на сердце была жизненоважной. Однако мать не привезла ребенка.
Из-за бездействия родителей приставы были вынуждены самостоятельно отвезти больного малыша в медучреждение. Девочка успешно перенесла операцию, рассказали в ФССП по Свердловской области.
Дома у женщины есть еще и трехлетний мальчик, который также нуждался в лечении. Из-за повторной безответственности родителей, ребенка вместе с папой отвезли в детскую больницу «Бонум», расположенную в Екатеринбурге. Мальчик проходит лечение амбулаторно.
Был объявлен сбор детских вещей среди сотрудников для оказания помощи семье. Для детей собрали одежду, игрушки, книжки и развивающие конструкторы.
Ранее сообщалось, что приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге. Когда они ворвались в его квартиру, то обнаружили, что у него отказали ноги.