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В Качканаре приставы отвезли девочку в больницу после бездействия ее мамы

Родители из Качканара не отвезли дочку на важную операцию. Спасли ребенка приставы

27 марта 2024, 08:17
Фото: 1MI

В Качканаре приставы отвезли девочку в больницу после бездействия ее мамы

Двухлетнюю девочку из Качканара приставы довезли до больницы. Там ей провели операцию на сердце.

Все закончилось благополучно благодаря действиям судебных приставов. Дело в том, что они обязали 22-летнюю мать ребенка явиться в больницу для госпитализации. Операция на сердце была жизненоважной. Однако мать не привезла ребенка.

Из-за бездействия родителей приставы были вынуждены самостоятельно отвезти больного малыша в медучреждение. Девочка успешно перенесла операцию, рассказали в ФССП по Свердловской области.

Дома у женщины есть еще и трехлетний мальчик, который также нуждался в лечении. Из-за повторной безответственности родителей, ребенка вместе с папой отвезли в детскую больницу «Бонум», расположенную в Екатеринбурге. Мальчик проходит лечение амбулаторно.

Был объявлен сбор детских вещей среди сотрудников для оказания помощи семье. Для детей собрали одежду, игрушки, книжки и развивающие конструкторы.

Ранее сообщалось, что приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге. Когда они ворвались в его квартиру, то обнаружили, что у него отказали ноги.

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