Родные опознали тело погибшей в «Крокусе» свердловчанки Виктории Ладейщиковой

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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В среду, 27 марта, мать погибшей в теракте женщины Марина Ладейщикова опознала ее тело, сообщило Ura.ru.
До этого имя уроженки Талицы числилось в списке погибших, но найти ее не удавалось ни среди живых, ни среди мертвых. Родные до последнего надеялись, что она может находиться в больнице без сознания. Накануне, 26 марта, стало известно о том, что опознали тело гражданского мужа Виктории Дениса Чернова.
По словам Марины Ладейщиковой, сейчас она оформляет документы. Тело дочери отправят на родину в Талицу грузом 200.
Напомним, что Виктория Ладейщикова купила билеты на концерт группы «Пикник» в подарок на день рождения гражданскому мужу.
Ранее стало известно о гибели во время теракта еще одной жительницы Свердловской области. Наталью Зудину также похоронят в родных местах.