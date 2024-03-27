Родные опознали тело погибшей в «Крокусе» свердловчанки Виктории Ладейщиковой

До этого имя уроженки Талицы числилось в списке погибших, но найти ее не удавалось ни среди живых, ни среди мертвых. Родные до последнего надеялись, что она может находиться в больнице без сознания. Накануне, 26 марта, стало известно о том, что опознали тело гражданского мужа Виктории Дениса Чернова.