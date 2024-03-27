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Родственники опознали тело погибшей в «Крокус сити холле» свердловчанки

Родные опознали тело погибшей в «Крокусе» свердловчанки Виктории Ладейщиковой

27 марта 2024, 14:58
Фото: 1MI

Родственники опознали тело погибшей в «Крокус сити холле» свердловчанки

Семья погибшей в «Крокус сити холле» Виктории Ладейщиковой из Талицы несколько дней не могла опознать ее тело и надеялась, что она жива.

В среду, 27 марта, мать погибшей в теракте женщины Марина Ладейщикова опознала ее тело, сообщило Ura.ru.

До этого имя уроженки Талицы числилось в списке погибших, но найти ее не удавалось ни среди живых, ни среди мертвых. Родные до последнего надеялись, что она может находиться в больнице без сознания. Накануне, 26 марта, стало известно о том, что опознали тело гражданского мужа Виктории Дениса Чернова.

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По словам Марины Ладейщиковой, сейчас она оформляет документы. Тело дочери отправят на родину в Талицу грузом 200.

Напомним, что Виктория Ладейщикова купила билеты на концерт группы «Пикник» в подарок на день рождения гражданскому мужу.

Ранее стало известно о гибели во время теракта еще одной жительницы Свердловской области. Наталью Зудину также похоронят в родных местах.

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