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Самолет «Уральских авиалиний» рейса Узбекистан — Москва экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» рейса Узбекистан — Москва экстренно сел в Екатеринбурге

27 марта 2024, 07:06
Фото: 1MI
Самолет компании «Уральские авиалинии», который летел из города Карши Узбекистана в Москву, неожиданно совершил посадку из-за технических неполадок в Екатеринбурге 27 марта 2024 года.

Выяснилось, что причина внеплановой остановки связана с техническими проблемами гидросистемы. Командир решил посадить транспорт в аэропорту Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В салоне воздушного судна находится 176 пассажиров, пятеро человек из них — дети. Посадка лайнера прошла успешно.

Напомним, в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет, который летел маршрутом Омск — Москва. Во время рейса один из пассажиров потерял сознание. После того, как судно село в аэропорту, мужчину срочно отвезли в медучреждение.

Экстренную посадку в Екатеринбурге совершил самолет из Москвы
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