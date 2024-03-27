Самолет «Уральских авиалиний» рейса Узбекистан — Москва экстренно сел в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Выяснилось, что причина внеплановой остановки связана с техническими проблемами гидросистемы. Командир решил посадить транспорт в аэропорту Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
В салоне воздушного судна находится 176 пассажиров, пятеро человек из них — дети. Посадка лайнера прошла успешно.
Напомним, в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет, который летел маршрутом Омск — Москва. Во время рейса один из пассажиров потерял сознание. После того, как судно село в аэропорту, мужчину срочно отвезли в медучреждение.