Снег, дождь и плохая видимость: свердловские инспекторы предупредили о плохой погоде

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Виноват в ухудшении погоды южный циклон, который сейчас господствует на территории региона. Он принес в города осадки в виде мокрого снега с дождем и ветром. В связи с этим инспекторы ГИБДД Свердловской области попросили водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.
Автолюбителям не следует превышать скорость и совершать обгон, не убедившись в полной безопасности маневра. Необходимо снижать скорость перед пешеходными переходами.
Пешеходам автоинспекторы из-за ухудшения видимости советуют надевать одежду со светоотражающими элементами.
Ранее синоптики пообещали свердловчанам дождь, снег и ветер.