Снег, дождь и плохая видимость: свердловские инспекторы предупредили о плохой погоде

Виноват в ухудшении погоды южный циклон, который сейчас господствует на территории региона. Он принес в города осадки в виде мокрого снега с дождем и ветром. В связи с этим инспекторы ГИБДД Свердловской области попросили водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.