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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В ГИБДД Свердловской области предупредили водителей об ухудшении погоды

Снег, дождь и плохая видимость: свердловские инспекторы предупредили о плохой погоде

27 марта 2024, 15:25
Фото: 1MI

В ГИБДД Свердловской области предупредили водителей об ухудшении погоды

В Свердловской области резко ухудшилась погода. Автоинспекторы попросили водителей соблюдать на дорогах предельную осторожность.

Виноват в ухудшении погоды южный циклон, который сейчас господствует на территории региона. Он принес в города осадки в виде мокрого снега с дождем и ветром. В связи с этим инспекторы ГИБДД Свердловской области попросили водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

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Автолюбителям не следует превышать скорость и совершать обгон, не убедившись в полной безопасности маневра. Необходимо снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам автоинспекторы из-за ухудшения видимости советуют надевать одежду со светоотражающими элементами.

Ранее синоптики пообещали свердловчанам дождь, снег и ветер.

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#Свердловская область#ГИБДД#Снег#Осадки#Погода#Дождь#Предупреждение#Экстренное предупреждение#Екатеринбург#Видимость#Дарья Бобровицкая
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