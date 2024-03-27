Спортсменка из Нижнего Тагила пробилась в финал Кубка мира нефтяных стран по боксу

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В соревнованиях принимают участие спортсмены из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. Ольга Пискунова выступает в весовой категории до 52 кг, сообщает СШОР «Уралец».
Во вторник, 26 марта, тагильчанка в бою с представительницей Казахстана Алиной Тулегеновой одержала досрочную победу и вышла в финал Кубка.
Финальный бой Ольга Пискунова проведет в среду, 27 марта. На ринге она встретится с представительницей Ростовской области Ульяной Савро.
Ранее тагильчанка Елизавета Герасимова завоевала золотую медаль на всероссийском турнире по боксу в Нижнем Новгороде.