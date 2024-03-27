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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:23

Тагильская спортсменка вышла финал Кубка мира нефтяных стран по боксу

Спортсменка из Нижнего Тагила пробилась в финал Кубка мира нефтяных стран по боксу

27 марта 2024, 11:21
Фото: Югра Мега Спорт

Тагильская спортсменка вышла финал Кубка мира нефтяных стран по боксу

XX международный турнир по боксу проходит в Нижневартовске. Нижний Тагил представляет воспитанница СШОР «Уралец» Ольга Пискунова.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. Ольга Пискунова выступает в весовой категории до 52 кг, сообщает СШОР «Уралец».

Во вторник, 26 марта, тагильчанка в бою с представительницей Казахстана Алиной Тулегеновой одержала досрочную победу и вышла в финал Кубка.

Фото: Югра Мега Спорт

Финальный бой Ольга Пискунова проведет в среду, 27 марта. На ринге она встретится с представительницей Ростовской области Ульяной Савро.

Ранее тагильчанка Елизавета Герасимова завоевала золотую медаль на всероссийском турнире по боксу в Нижнем Новгороде.

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#Спорт#Нижний Тагил#Кубок мира#Бокс#Финал#Екатеринбург#Поединок#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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