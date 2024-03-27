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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Житель Екатеринбурга обманул любовницу на два миллиона ради квартиры для жены

Свердловчанин обманул любовницу на два миллиона ради покупки квартиры для жены

27 марта 2024, 11:55
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга обманул любовницу на два миллиона ради квартиры для жены

Житель Екатеирнбурга Владимир обманул свою любовницу Ольгу на два миллиона рублей спустя пять лет отношений. Ольга утверждает, что поздно обнаружила, что Владимир состоит в гражданском браке.

Два миллиона в займ он взял якобы на развитие дела. Пострадавшая обращалась в полицию, но это не помогло. Теперь она судится с бывшим возлюбленным, пишет Ура.ру.

Познакомились Ольга и Владимир в 2017 году на сайте знакомств. Они понравились друг другу и стали встречаться. О том, чтобы жить вместе, они не задумывались, и Ольга не знала, что он женат.

Время от времени мужчина занимал у подруги деньги. В 2020 году Ольга узнала, что ее обманывают. Поняла это она, осознав, что Владимир никогда не возвращал ей деньги, данные в долг, и сумма накопилась уже приличная.

Тем не менее Владимир продолжил брать у нее деньги в долг, а Ольга соглашалась давать их. Весной 2021 года Владимир попросил дать ему в долг 1,5 миллиона. К началу ноября потери Ольги достигли двух миллионов, а Владимир просто перестал выходить на связь.

В феврале 2022 года Ольга получила от него лишь часть долга — 250 тысяч. Ольга приезжала к Владимиру в офис, чтобы поговорить, однако он ее вытолкал за дверь. В последствии Ольга узнала, что женщина-коллега Владимира с 2006 года живет с ним. Ольга уверена, что Владимир приобрел этой коллеге квартиру на средства экс-возлюбленной.

Ранее сообщалось, что внучка украла у бабушки в Екатеринбурге 50 тысяч с ее карты.

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