Свердловчанин обманул любовницу на два миллиона ради покупки квартиры для жены

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Два миллиона в займ он взял якобы на развитие дела. Пострадавшая обращалась в полицию, но это не помогло. Теперь она судится с бывшим возлюбленным, пишет Ура.ру.
Познакомились Ольга и Владимир в 2017 году на сайте знакомств. Они понравились друг другу и стали встречаться. О том, чтобы жить вместе, они не задумывались, и Ольга не знала, что он женат.
Время от времени мужчина занимал у подруги деньги. В 2020 году Ольга узнала, что ее обманывают. Поняла это она, осознав, что Владимир никогда не возвращал ей деньги, данные в долг, и сумма накопилась уже приличная.
Тем не менее Владимир продолжил брать у нее деньги в долг, а Ольга соглашалась давать их. Весной 2021 года Владимир попросил дать ему в долг 1,5 миллиона. К началу ноября потери Ольги достигли двух миллионов, а Владимир просто перестал выходить на связь.
В феврале 2022 года Ольга получила от него лишь часть долга — 250 тысяч. Ольга приезжала к Владимиру в офис, чтобы поговорить, однако он ее вытолкал за дверь. В последствии Ольга узнала, что женщина-коллега Владимира с 2006 года живет с ним. Ольга уверена, что Владимир приобрел этой коллеге квартиру на средства экс-возлюбленной.
Ранее сообщалось, что внучка украла у бабушки в Екатеринбурге 50 тысяч с ее карты.