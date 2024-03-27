Свердловчанин обманул любовницу на два миллиона ради покупки квартиры для жены

В феврале 2022 года Ольга получила от него лишь часть долга — 250 тысяч. Ольга приезжала к Владимиру в офис, чтобы поговорить, однако он ее вытолкал за дверь. В последствии Ольга узнала, что женщина-коллега Владимира с 2006 года живет с ним. Ольга уверена, что Владимир приобрел этой коллеге квартиру на средства экс-возлюбленной.