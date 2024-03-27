Свердловские врачи спасли пациентку от тяжелого осложнения благодаря новой методике

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Таким образом они уберегли женщину от тяжелых последствий панкреатита. Иначе у пациентки мог случиться разрыв одной из псевдокист, который мог привести к ее гибели, рассказали в пресс-службе медучреждения.
Медики отметили, что технология «рандеву» применяется и в ряде других вмешательств. К примеру, при лапароскопических операциях. Однако в ходе подобной операции эта техника использовалась в Свердловской области впервые.
Пациентке 46 лет. Она осталась довольна проведенной операцией и сообщила, что очень благодарна врачам.
Ранее в Екатеринбурге медики спасли женщину с аневризмой аорты. Пожилая женщина кашляла кровью. В больнице она могла умереть в любой момент, но ее жизнь была спасена. Пациентке правильно поставили диагноз благодаря КТ и незамедлительно провели операцию.