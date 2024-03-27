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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Врачи Свердловской области спасли пациентку от осложнений панкреатита

Свердловские врачи спасли пациентку от тяжелого осложнения благодаря новой методике

27 марта 2024, 07:24
Фото: СОКБ №1

Врачи Свердловской области спасли пациентку от осложнений панкреатита

В Свердловской области эндоскописты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения клинической больницы №1 впервые в регионе провели операцию по уникальной технологии «рандеву».

Таким образом они уберегли женщину от тяжелых последствий панкреатита. Иначе у пациентки мог случиться разрыв одной из псевдокист, который мог привести к ее гибели, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Медики отметили, что технология «рандеву» применяется и в ряде других вмешательств. К примеру, при лапароскопических операциях. Однако в ходе подобной операции эта техника использовалась в Свердловской области впервые.

Пациентке 46 лет. Она осталась довольна проведенной операцией и сообщила, что очень благодарна врачам.

Ранее в Екатеринбурге медики спасли женщину с аневризмой аорты. Пожилая женщина кашляла кровью. В больнице она могла умереть в любой момент, но ее жизнь была спасена. Пациентке правильно поставили диагноз благодаря КТ и незамедлительно провели операцию.

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