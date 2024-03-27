Травматолог-ортопед в Нижнем Тагиле обвиняется в получении взяток

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Так, медик открыл больничный лист одному из своих пациентов и внес туда ложные сведения о том, что ему якобы был проведен медосмотр, в результате которого были выявлены признаки нетрудоспособности, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Данные передавались в фонд соцстрахования, а пациенту затем начислялись выплаты. За эти «услуги» врач брал с пациентов деньги, которые переводились ему на карту. Общая сумма составила более 90 тысяч рублей.
В отношении врача возбудили уголовное дело, а после завершения следствия материалы отправили в суд.
Напомним, главу одного из городов Свердловской области планируют задержать за коррупционную деятельность.