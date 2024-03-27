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Травматолог-ортопед в Нижнем Тагиле обвиняется в получении взяток

Травматолог-ортопед в Нижнем Тагиле обвиняется в получении взяток

27 марта 2024, 10:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле травматолог-ортопед обвиняется во взяточничестве за оформление листов нетрудоспособности. Незаконной деятельностью он занимался с февраля 2022 года по май 2023 года.

Так, медик открыл больничный лист одному из своих пациентов и внес туда ложные сведения о том, что ему якобы был проведен медосмотр, в результате которого были выявлены признаки нетрудоспособности, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Данные передавались в фонд соцстрахования, а пациенту затем начислялись выплаты. За эти «услуги» врач брал с пациентов деньги, которые переводились ему на карту. Общая сумма составила более 90 тысяч рублей.

В отношении врача возбудили уголовное дело, а после завершения следствия материалы отправили в суд.

Напомним, главу одного из городов Свердловской области планируют задержать за коррупционную деятельность.

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