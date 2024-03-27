Убил и рассказал соседке: в Сысерти местный житель воткнул нож в шею своей девушке

К убийству привела ссора с соседкой, которая уличила мужчину 1993 года рождения в краже мобильного телефона. В словесную перепалку между обвиняемым и женщиной вступила сожительница мужчины, которая встала на сторону соседки. Когда та ушла, пара продолжила ссориться у себя дома. В какой-то момент мужчина взялся за нож и ударил возлюбленную в шею, а затем сбежал.