Убил и рассказал соседке: в Сысерти местный житель воткнул нож в шею своей девушке

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Следственный комитет в Сысертском районе Свердловской области расследует убийство молодой женщины, которое произошло 22 марта 2024 года. Ее зарезал гражданский муж, который затем сбежал, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
К убийству привела ссора с соседкой, которая уличила мужчину 1993 года рождения в краже мобильного телефона. В словесную перепалку между обвиняемым и женщиной вступила сожительница мужчины, которая встала на сторону соседки. Когда та ушла, пара продолжила ссориться у себя дома. В какой-то момент мужчина взялся за нож и ударил возлюбленную в шею, а затем сбежал.
По дороге он встретил соседку и сообщил ей, что убил жену. Задержали подозреваемого по горячим следам. Свою вину он признал и пояснил, что в момент убийства был пьян. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее в Екатеринбурге местный житель под наркотиками попытался задушить бывшую возлюбленную.