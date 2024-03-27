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В Сысерти мужчина убил свою девушку ножом в шею

Убил и рассказал соседке: в Сысерти местный житель воткнул нож в шею своей девушке

27 марта 2024, 09:53
Фото: 1MI

В Сысерти мужчина убил свою девушку ножом в шею

Бытовой конфликт в Сысертском районе с участием соседки перерос в криминал и убийство. Мужчина зарезал свою возлюбленную и сбежал.

Следственный комитет в Сысертском районе Свердловской области расследует убийство молодой женщины, которое произошло 22 марта 2024 года. Ее зарезал гражданский муж, который затем сбежал, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

К убийству привела ссора с соседкой, которая уличила мужчину 1993 года рождения в краже мобильного телефона. В словесную перепалку между обвиняемым и женщиной вступила сожительница мужчины, которая встала на сторону соседки. Когда та ушла, пара продолжила ссориться у себя дома. В какой-то момент мужчина взялся за нож и ударил возлюбленную в шею, а затем сбежал.

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По дороге он встретил соседку и сообщил ей, что убил жену. Задержали подозреваемого по горячим следам. Свою вину он признал и пояснил, что в момент убийства был пьян. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее в Екатеринбурге местный житель под наркотиками попытался задушить бывшую возлюбленную.

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#Происшествия#Следственный комитет#Убийство#Криминал#Ссора#Сысерть#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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