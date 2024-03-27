УГМС убрали данные о выбросах сероводорода в выходные в Нижнем Тагиле

Редакция TagilCity.ru ежедневно проверяет данные о загрязняющих веществах, улавливаемых в воздухе Нижнего Тагила на постах УГМС. 26 марта на основании этого источника на сайте вышел материал о том, что сероводород в минувшие выходные превышал нормативы по данным поста №3 — на Красном Камне.