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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

УГМС удалило с сайта данные о превышении сероводорода в Нижнем Тагиле

УГМС убрали данные о выбросах сероводорода в выходные в Нижнем Тагиле

27 марта 2024, 11:05
Фото: tagilcity.ru

УГМС удалило с сайта данные о превышении сероводорода в Нижнем Тагиле

На официальном сайте «Уральское УГМС» исчезла информация о превышении сероводорода 23 и 24 марта в Нижнем Тагиле.

Редакция TagilCity.ru ежедневно проверяет данные о загрязняющих веществах, улавливаемых в воздухе Нижнего Тагила на постах УГМС. 26 марта на основании этого источника на сайте вышел материал о том, что сероводород в минувшие выходные превышал нормативы по данным поста №3 — на Красном Камне.

Фото: tagilcity.ru/сайт УГМС

Однако утром 27 марта такая подробная информация о выбросах на Красном Камне в Нижнем Тагиле исчезла. Вместо нее УГМС отчитались о том, что «за истекший период превышений ПДК загрязняющих веществ не отмечено».

Фото: tagilcity.ru/сайт УГМС

Между тем, жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на выбросы. По словам одного из читателей TagilCity.ru, уже больше месяца практически ежедневно в воздухе на Красном Камне присутствует резкий химический запах.

Невозможно открыть окна и проветрить квартиру. Со стороны НТМК регулярно идет вонь и разноцветные столбы дыма. Вот уже три дня (с 25 по 27 марта) у всех домашних болит голова, а у меня высокое артериальное давление. Я предполагаю, что это из-за выбросов вредных веществ с территории НТМК, — делится тагильчанин.

Другой тагильчанин пожаловался на тошноту от запаха в этом районе.

Два дня тошнит, ужас в Приречке, — пишет тагильчанин Станислав в telegram-канале TagilCity.ru.
Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода
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Редакция TagilCity.ru сделает запрос в «Уральское УГМС» с просьбой предоставить достоверную информацию по выбросам в эти дни и пояснить, почему данные на сайте были изменены.

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