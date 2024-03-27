УГМС убрали данные о выбросах сероводорода в выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Редакция TagilCity.ru ежедневно проверяет данные о загрязняющих веществах, улавливаемых в воздухе Нижнего Тагила на постах УГМС. 26 марта на основании этого источника на сайте вышел материал о том, что сероводород в минувшие выходные превышал нормативы по данным поста №3 — на Красном Камне.
Однако утром 27 марта такая подробная информация о выбросах на Красном Камне в Нижнем Тагиле исчезла. Вместо нее УГМС отчитались о том, что «за истекший период превышений ПДК загрязняющих веществ не отмечено».
Между тем, жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на выбросы. По словам одного из читателей TagilCity.ru, уже больше месяца практически ежедневно в воздухе на Красном Камне присутствует резкий химический запах.
Невозможно открыть окна и проветрить квартиру. Со стороны НТМК регулярно идет вонь и разноцветные столбы дыма. Вот уже три дня (с 25 по 27 марта) у всех домашних болит голова, а у меня высокое артериальное давление. Я предполагаю, что это из-за выбросов вредных веществ с территории НТМК, — делится тагильчанин.
Другой тагильчанин пожаловался на тошноту от запаха в этом районе.
Два дня тошнит, ужас в Приречке, — пишет тагильчанин Станислав в telegram-канале TagilCity.ru.
Редакция TagilCity.ru сделает запрос в «Уральское УГМС» с просьбой предоставить достоверную информацию по выбросам в эти дни и пояснить, почему данные на сайте были изменены.