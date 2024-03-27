Уже пять жертв: неадекват-пикапер продолжает нападать на девушек в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Екатеринбурге растет число пострадавших от действий неадекватного молодого человека, который пытается знакомиться с девушками на улице, пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Пикапер-неадекват всегда действует по одной схеме: сначала пытается завязать знакомство, просит контакты. При отказе неожиданно нападает на своих жертв и убегает. Кроме того, он брызнул в глаза из перцового баллончика молодому человеку, который вступился за одну из девушек.
О новом случае рассказали две жительницы Екатеринбурга, которые столкнулись с мужчиной около Театра кукол. Мужчина начал рассказывать им о своих гениталиях. Девушки испугались и убежали в сторону Оперного театра.
Комментарий от полиции по поводу нападений до сих пор не поступало, хотя несколько жертв написали заявления о нападении.
В Екатеринбурге на лечение отправят мужчину, который пытался задушить 2-летнюю племянницу.