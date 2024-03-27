Уже пять жертв: неадекват-пикапер продолжает нападать на девушек в Екатеринбурге

Пикапер-неадекват всегда действует по одной схеме: сначала пытается завязать знакомство, просит контакты. При отказе неожиданно нападает на своих жертв и убегает. Кроме того, он брызнул в глаза из перцового баллончика молодому человеку, который вступился за одну из девушек.