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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Екатеринбурге неадекватный мужчина продолжает нападать на девушек

Уже пять жертв: неадекват-пикапер продолжает нападать на девушек в Екатеринбурге

27 марта 2024, 12:31
Фото: 1MI

В Екатеринбурге неадекватный мужчина продолжает нападать на девушек

Молодой человек в Екатеринбурге предлагает девушкам на улице познакомиться, а при отказе избивает.

В Екатеринбурге растет число пострадавших от действий неадекватного молодого человека, который пытается знакомиться с девушками на улице, пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

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Пикапер-неадекват всегда действует по одной схеме: сначала пытается завязать знакомство, просит контакты. При отказе неожиданно нападает на своих жертв и убегает. Кроме того, он брызнул в глаза из перцового баллончика молодому человеку, который вступился за одну из девушек.

Фото: тг-канал «Свет Екатеринбург»

О новом случае рассказали две жительницы Екатеринбурга, которые столкнулись с мужчиной около Театра кукол. Мужчина начал рассказывать им о своих гениталиях. Девушки испугались и убежали в сторону Оперного театра.

Комментарий от полиции по поводу нападений до сих пор не поступало, хотя несколько жертв написали заявления о нападении.

В Екатеринбурге на лечение отправят мужчину, который пытался задушить 2-летнюю племянницу.

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