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В Екатеринбурге будут принудительно лечить дядю, душившего 2-летнюю племянницу

В Екатеринбурге невменяемый дядя душил 2-летнюю племянницу в присутствии матери

27 марта 2024, 09:29
Фото: 1MI

В Екатеринбурге будут принудительно лечить дядю, душившего 2-летнюю племянницу

Мужчина, который в октябре 2023 года напал на маленькую дочку сестры, признан медиками невменяемым. Ему грозит принудительное лечение.

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство малолетнего ребенка в октябре 2023 года. Мужчина, который напал на свою племянницу и пытался ее задушить, прошел психиатрическую экспертизу и был признан невменяемым, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент с нападением на ребенка случился в квартире дома на улице Машиностроителей. Мужчина 1994 года рождения находился в гостях у своей сестры и в какой-то момент начал вести себя неадекватно. Он взял вилку, консервный нож, а затем схватил маленькую племянницу и заперся с ней в ванной. Острые предметы он приставил к шее девочки, одновременно пытаясь локтем перекрыть ей приток воздуха. Мать ребенка вызвала полицию, которая обезвредила неадекватного дебошира, малышка не пострадала.

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Женщина рассказала, что брат с самого утра вел себя странно, нервничал, а на ребенка напал неожиданно. Мужчина ранее был неоднократно судим за наркотики и нападения на людей. Однако на этот раз он отправится не в колонию, а в психиатрический стационар, где его умственным здоровьем займутся опытные врачи.

В Екатеринбурге будут судить мать, которая выбросила новорожденного сына на улицу в мороз.

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