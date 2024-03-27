В Екатеринбурге невменяемый дядя душил 2-летнюю племянницу в присутствии матери

Инцидент с нападением на ребенка случился в квартире дома на улице Машиностроителей. Мужчина 1994 года рождения находился в гостях у своей сестры и в какой-то момент начал вести себя неадекватно. Он взял вилку, консервный нож, а затем схватил маленькую племянницу и заперся с ней в ванной. Острые предметы он приставил к шее девочки, одновременно пытаясь локтем перекрыть ей приток воздуха. Мать ребенка вызвала полицию, которая обезвредила неадекватного дебошира, малышка не пострадала.