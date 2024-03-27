В Екатеринбурге невменяемый дядя душил 2-летнюю племянницу в присутствии матери

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство малолетнего ребенка в октябре 2023 года. Мужчина, который напал на свою племянницу и пытался ее задушить, прошел психиатрическую экспертизу и был признан невменяемым, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Инцидент с нападением на ребенка случился в квартире дома на улице Машиностроителей. Мужчина 1994 года рождения находился в гостях у своей сестры и в какой-то момент начал вести себя неадекватно. Он взял вилку, консервный нож, а затем схватил маленькую племянницу и заперся с ней в ванной. Острые предметы он приставил к шее девочки, одновременно пытаясь локтем перекрыть ей приток воздуха. Мать ребенка вызвала полицию, которая обезвредила неадекватного дебошира, малышка не пострадала.
Женщина рассказала, что брат с самого утра вел себя странно, нервничал, а на ребенка напал неожиданно. Мужчина ранее был неоднократно судим за наркотики и нападения на людей. Однако на этот раз он отправится не в колонию, а в психиатрический стационар, где его умственным здоровьем займутся опытные врачи.
В Екатеринбурге будут судить мать, которая выбросила новорожденного сына на улицу в мороз.