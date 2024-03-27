tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

На Химмаше в Екатеринбурге обрушился балкон

В Екатеринбурге обрушился балкон. Обломки отлетели на тротуар

27 марта 2024, 12:09
Фото: 1MI

На Химмаше в Екатеринбурге обрушился балкон

В Екатеринбурге на Химмаше разрушился балкон его обломки разлетелись по тротуару. Это произошло в дневное время 27 марта на улице Грибоедова.

Обвалилась часть балкона в квартире на третьем этаже. Обломки полетели прямо около продуктового магазина. Людей они не задели, пишет Е1.

Отмечается, что это старый дом из кирпича. Его возвели 70 лет назад. Обслуживает объект УК «Нижнеисетская управляющая компания». Они узнали о случившемся от журналистов и сказали, что к ним от жильцов пока не поступило жалоб. Несколько лет назад этот дом капитально отремонтировали.

Позднее в управляющей организации отметили, что обломки обрушили промышленные альпинисты, и что балкон не был опасен.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга развели костер на балконе многоэтажки ради шашлыков.

Бастрыкин возбудил дело из-за обрушившейся глыбы льда на голову жителя Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Названы причины пожара в магазине «Верный» в ЕкатеринбургеЗакрытие детского сада, ремонт роддома, магнитные бури и новое золото
#Происшествия#Свердловская область#Ремонт#Обрушение#Тротуар#Балкон#Улица Грибоедова#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Химмаш
Подпишитесь
«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко
Вчера, 14:46
УГМС убрали данные о выбросах сероводорода в выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:05
Танк ехал на зеленый свет: стали известны подробности ДТП с бронетехникой в Тагиле
Вчера, 14:46
Травматолог-ортопед в Нижнем Тагиле обвиняется в получении взяток
Сегодня, 10:56
Жители Екатеринбурга ищут покупателя своего дома за миллиард рублей
Сегодня, 09:54
Глава свердловской полиции рассказал, какие перемены ждут после теракта в «Крокусе»
Сегодня, 09:20
"