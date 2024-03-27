В Екатеринбурге обрушился балкон. Обломки отлетели на тротуар

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Обвалилась часть балкона в квартире на третьем этаже. Обломки полетели прямо около продуктового магазина. Людей они не задели, пишет Е1.
Отмечается, что это старый дом из кирпича. Его возвели 70 лет назад. Обслуживает объект УК «Нижнеисетская управляющая компания». Они узнали о случившемся от журналистов и сказали, что к ним от жильцов пока не поступило жалоб. Несколько лет назад этот дом капитально отремонтировали.
Позднее в управляющей организации отметили, что обломки обрушили промышленные альпинисты, и что балкон не был опасен.
Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга развели костер на балконе многоэтажки ради шашлыков.