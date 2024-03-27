В Екатеринбурге обрушился балкон. Обломки отлетели на тротуар

Отмечается, что это старый дом из кирпича. Его возвели 70 лет назад. Обслуживает объект УК «Нижнеисетская управляющая компания». Они узнали о случившемся от журналистов и сказали, что к ним от жильцов пока не поступило жалоб. Несколько лет назад этот дом капитально отремонтировали.