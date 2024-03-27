В Каменске-Уральском похоронили погибшего на СВО отца двух дочерей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
На СВО он отправился осенью 2022 года. Погиб Михаил 12 октября в ДНР, и лишь спустя полгода удалось вернуть тело солдата домой. Ранее он числился пропавшим, его искала жена, пишет Е1.
Посмертно мужчина награжден орденом Мужества. По совам главы Синарского района Александра Шилова, Михаил был очень жизнерадостным человеком, а также развитым в различных отраслях.
Он с детских лет занимался в патриотической организации. Имел отличную физическую форму. Похороны бойца прошли на кладбище в селе Черемхово.
Ранее сообщалось, что житель Серова погиб на СВО при штурме Тоненького в ДНР.