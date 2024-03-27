В Нижнем Тагиле ремонтируют мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Три мемориала героям ВОВ, обновятся в течение 2024 года в Нижнем Тагиле. Всего специальная комиссия в преддверии Дня Победы проверит состояние 76 памятников и знаков воинской славы, информирует пресс-служба мэрии.
Крупные мемориальные объекты приводят в порядок регулярно, эта работа ведется на протяжении ряда лет. Большой ремонт, в частности, прошел на мемориале воинской славы на Рогожино. Здесь восстановили обелиск «Мать — Родина» высотою пять метров и прилегающую территорию.
В текущем году также отремонтируют памятник горнякам Рудника имени III Интернационала. Он был открыт почти 40 лет назад. За это время серьезной деформации подверглось земляное основание — из-за этого разрушается облицовка. Мэрия в ближайшее время объявит аукцион по выбору подрядчика, а работы должны закончиться в конце октября.
Кроме того, в теплое время года будет обновлен монумент тагильчанам-строителям перед Городским дворцом молодежи. Сам монумент, который был отремонтирован в 2015 году, находится в нормальном состоянии, однако в профилактике нуждается постамент. Также бетонный постамент приведут в порядок на памятнике работникам ВМЗ. Текущие ремонты памятных стел, монументов и памятников пройдут и в тагильских поселках.
Уборку и очистку памятников и мемориалов от мусора проведут волонтеры и активисты патриотических клубов.
В Нижнем Тагиле в 2024 году к 80-летию Победы отремонтируют площадь Славы.