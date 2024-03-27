В Нижнем Тагиле ремонтируют мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны

Кроме того, в теплое время года будет обновлен монумент тагильчанам-строителям перед Городским дворцом молодежи. Сам монумент, который был отремонтирован в 2015 году, находится в нормальном состоянии, однако в профилактике нуждается постамент. Также бетонный постамент приведут в порядок на памятнике работникам ВМЗ. Текущие ремонты памятных стел, монументов и памятников пройдут и в тагильских поселках.