tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Три монумента героям Великой Отечественной войны отремонтируют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле ремонтируют мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны

27 марта 2024, 08:35
Фото: 1MI

Три монумента героям Великой Отечественной войны отремонтируют в Нижнем Тагиле

Тагильская администрация начинает подготовку к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В течение 2024 года местные власти планируют обновить три мемориала.

Три мемориала героям ВОВ, обновятся в течение 2024 года в Нижнем Тагиле. Всего специальная комиссия в преддверии Дня Победы проверит состояние 76 памятников и знаков воинской славы, информирует пресс-служба мэрии.

Крупные мемориальные объекты приводят в порядок регулярно, эта работа ведется на протяжении ряда лет. Большой ремонт, в частности, прошел на мемориале воинской славы на Рогожино. Здесь восстановили обелиск «Мать — Родина» высотою пять метров и прилегающую территорию.

Под Нижним Тагилом восстановят три мемориала за 3,5 миллиона рублей
Узнать подробнее

В текущем году также отремонтируют памятник горнякам Рудника имени III Интернационала. Он был открыт почти 40 лет назад. За это время серьезной деформации подверглось земляное основание — из-за этого разрушается облицовка. Мэрия в ближайшее время объявит аукцион по выбору подрядчика, а работы должны закончиться в конце октября.

Кроме того, в теплое время года будет обновлен монумент тагильчанам-строителям перед Городским дворцом молодежи. Сам монумент, который был отремонтирован в 2015 году, находится в нормальном состоянии, однако в профилактике нуждается постамент. Также бетонный постамент приведут в порядок на памятнике работникам ВМЗ. Текущие ремонты памятных стел, монументов и памятников пройдут и в тагильских поселках.

Уборку и очистку памятников и мемориалов от мусора проведут волонтеры и активисты патриотических клубов.

В Нижнем Тагиле в 2024 году к 80-летию Победы отремонтируют площадь Славы.

Читайте также:
Историки разрешили ремонт плотины в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле благоустроят жилой двор на Вые впервые за 45 летВ Нижнем Тагиле люди продолжают нести цветы к мемориалу на Театральной площади
#Общество#Нижний Тагил#Великая отечественная война#Реконструкция#Ремонт#Памятник#Мемориал#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко
Вчера, 14:46
Танк ехал на зеленый свет: стали известны подробности ДТП с бронетехникой в Тагиле
Вчера, 14:46
Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода
Вчера, 06:58
Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август
25 марта, 12:08
Приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге
Вчера, 07:49
Народные дружины выйдут на улицы Нижнего Тагила
Вчера, 14:36
"