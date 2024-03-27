В России хотят вернуть смертную казнь: какие доводы приводят сторонники и противники

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
После страшного теракта 22 марта в «Крокус сити холле» на повестке дня остро стоит вопрос о возвращении смертной казни в России. Политики и общественные деятели высказывают диаметрально противоположные точки зрения: кто-то говорит, что террористы, которые устраивают массовые расстрелы, не должны ходить по земле, другие считают, что злом нельзя искоренить зло. Разные мнения собрали «Новые известия».
Россия стала первой в мире страной, которая пошла на отмену смертной казни. Указ выпустила дочь Петра Великого, императрица Елизавета II. Его через некоторое время отменила Екатерина II, которая не захотела сохранить жизни участникам пугачевского восстания и самому Емельяну Пугачеву. Тем не менее, вплоть до начала 20 века смертная казнь в России была исключительным явлением.
В 20 веке массовые казни прошли после первой русской революции 1905 года — тогда смертные приговоры были вынесены почти трем тысячам участникам восстания. Не скупились на смертные приговоры и большевики. Иосиф Сталин отменил казнь в 1947 году, но только на три года.
Мораторий на смертную казнь Россия ввела в 1999 году, решение принял Верховный Суд. Он действует и по сей день. Однако в свете последних событий в обществе все чаще говорят о возвращении такой практики. Для снятия моратория, вероятно, потребуется решение Конституционного суда и внесение новых положений в Конституцию. Но дело не столько в процедуре, сколько в отсутствии согласия в современном обществе.
После теракта 22 марта за возвращение смертной казни единодушно выступили лидеры думских фракций Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов (Справедливая Россия — за правду!») и Геннадий Зюганов (КПРФ).
Противники жестких мер приводят примеры из истории, когда при вынесении смертельных приговоров допускались страшные ошибки. Например, до ареста маньяка Чикатило в СССР расстреляли Александра Кравченко, которого обвинили в убийстве 10-летней девочки. Но потом ответственность за ее смерть взял на себя Чикатило.
А при поисках душителя Геннадия Михасевича несправедливо посадили и осудили 14 человек, одного из них, Николая Тереню, казнили.
Правозащитница Ева Меркачева считает, что террористов нужно не казнить, а строить для них особые тюрьмы с очень суровыми условиями содержания без права на помилование. Кроме того, таких людей с патологическими наклонностями нужно изучать, чтобы в будущем предотвращать подобные преступления.
Однако такие голоса сейчас не в мейнстриме: сторонников введения смертной казни после страшного теракта в «Крокус сити холле» в России сейчас больше.
В декабре в Каменске-Уральском слишком мягкий, по мнению родных погибших, приговор вынесли серийному убийцу Михаилу Незнамову — 17 лет тюрьмы.