В России хотят вернуть смертную казнь: какие доводы приводят сторонники и противники

Мораторий на смертную казнь Россия ввела в 1999 году, решение принял Верховный Суд. Он действует и по сей день. Однако в свете последних событий в обществе все чаще говорят о возвращении такой практики. Для снятия моратория, вероятно, потребуется решение Конституционного суда и внесение новых положений в Конституцию. Но дело не столько в процедуре, сколько в отсутствии согласия в современном обществе.