Внучка украла у бабушки в Екатеринбурге 50 тысяч с ее карты

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:49
Пенсионерка в один день заметила, что на ее счете стало меньше денег. После этого она обратилась в полицию. Вскоре выяснилось, что деньги снимала ее внучка, рассказали в пресс-службе екатеринбургской полиции.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Также ее заставили вернуть бабушке всю сумму, которую она снимала без ее ведома.
Напомним, шесть лет назад мужчина в Екатеринбурге украл у 87-летней пенсионерки 125 тысяч рублей под видом электрика. Некоторое время назад его поймали и приговорили к семи годам тюрьмы.