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Внучка украла у бабушки в Екатеринбурге 50 тысяч с ее карты

Внучка украла у бабушки в Екатеринбурге 50 тысяч с ее карты

27 марта 2024, 05:49
Фото: 1MI
30-летняя жительница Екатеринбурга украла у своей 76-летней бабушки 50 тысяч рублей, которые лежали на карте.

Пенсионерка в один день заметила, что на ее счете стало меньше денег. После этого она обратилась в полицию. Вскоре выяснилось, что деньги снимала ее внучка, рассказали в пресс-службе екатеринбургской полиции.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Также ее заставили вернуть бабушке всю сумму, которую она снимала без ее ведома.

Напомним, шесть лет назад мужчина в Екатеринбурге украл у 87-летней пенсионерки 125 тысяч рублей под видом электрика. Некоторое время назад его поймали и приговорили к семи годам тюрьмы.

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