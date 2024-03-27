Водитель насмерть сбил пешехода в Челябинске и скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Молодой человек переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора. В какой-то момент его сбила иномарка. От удара он перевернулся и отлетел на несколько метров. Девушка, шедшая рядом с ним, успела отскочить на тротуар, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Потерпевший скончался на месте аварии, а водитель машины уехал в неизвестном направлении. Автоинспекторы в настоящий момент разыскивают автомобилиста.
Напомним, в Екатеринбурге по дороге к аэропорту Кольцово автомобиль Toyota влетел в «ГАЗель», так как не справился с управлением.
В результате происшествия водитель иномарки скончался до того, как приехали медики. Сотрудники автоинспекции устанавливают, из-за чего он не справился с управлением.