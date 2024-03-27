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Водитель насмерть сбил пешехода в Челябинске и скрылся с места ДТП

Водитель насмерть сбил пешехода в Челябинске и скрылся с места ДТП

27 марта 2024, 06:33
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»
В Челябинске водитель автомобиля Volvo совершил наезд на 25-летнего пешехода в темное время суток.

Молодой человек переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора. В какой-то момент его сбила иномарка. От удара он перевернулся и отлетел на несколько метров. Девушка, шедшая рядом с ним, успела отскочить на тротуар, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Потерпевший скончался на месте аварии, а водитель машины уехал в неизвестном направлении. Автоинспекторы в настоящий момент разыскивают автомобилиста.

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

Напомним, в Екатеринбурге по дороге к аэропорту Кольцово автомобиль Toyota влетел в «ГАЗель», так как не справился с управлением.

В результате происшествия водитель иномарки скончался до того, как приехали медики. Сотрудники автоинспекции устанавливают, из-за чего он не справился с управлением.

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