Водитель насмерть сбил пешехода в Челябинске и скрылся с места ДТП

Молодой человек переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора. В какой-то момент его сбила иномарка. От удара он перевернулся и отлетел на несколько метров. Девушка, шедшая рядом с ним, успела отскочить на тротуар, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».