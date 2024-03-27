Вредные привычки: как избавиться от зависимости

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Практически любая зависимость — это психоэмоциональное состояние человека, характеризующееся непрекращающимся стремлением повторять одни и те же действия. Последствиями этого, как правило, становятся развитие каких-либо заболеваний или деградация личности. Иногда навык приобретается незаметно: ввиду влияния некоторых обстоятельств. Кто-то становится зависимым очень быстро, кто-то — нет. Однако даже при однократном употреблении, например, алкоголя, организм уже получает определенную дозу яда.
Существует два вида зависимости:
Существует множество видов зависимостей. Специалисты относят к ним игровую зависимость и ей подобные (телефон, интернет), а также переедание, но самыми распространенными являются именно алкоголизм, табакокурение и наркомания.
Болезнь, основанная и на психологической, и на физической зависимости. Человек жаждет момента, когда сможет употребить этанолосодержащие напитки. Состояние больного ухудшается при длительном отсутствии в его жизни алкоголя. Мало кто задумывается о последствиях своих действий. В топе списка отложенных отклонений: гепатит, цирроз, язва, туберкулез и болезни сердца. Кроме ухудшения здоровья, наблюдается отсутствие каких-либо интересов, искаженное восприятие окружающей действительности, снижение уровня интеллекта и многое другое. Все это может привести к сокращению продолжительности жизни или даже к скорой смерти.
Табачный дым состоит из множества химических соединений. Часть из них содержит канцерогены, вызывающие раковые заболевания. Еще одно вещество — никотин — натуральная составляющая листьев табака. Ради него, по мнению врачей, и курит человек. Во время этого процесса, в кровь всасываются различные вещества, а воздействие на мозг происходит уже после первой затяжки.
Первая в жизни сигарета может вызвать ряд неприятных ощущений: резкая головная боль, тошнота, кашель и затрудненность дыхания. Регулярное употребление табака формирует устойчивость к вышеуказанным эффектам, но повышает риск развития различных заболеваний. Все начинается с обыкновенного кашля, который учащается и становится постоянным. Далее курильщик все чаще подвергается ОРВИ. Со временем формируется тромбоз, отсюда уже — риск инфаркта или инсульта. В числе побочных эффектов — рак легких, рак гортани и прочее.
Состояние организма, при котором человек испытывает непрекращающееся и даже болезненное влечение к наркотическим продуктам, и является, в самом простом объяснении этого слова, наркоманией. Цель этой зависимости — испытать состояние эйфории или снятия дискомфорта. Больной ищет разные способы употребления подобных веществ: перорально, через нос (порошкообразные наркотики) и внутривенно.
Одними из самых распространенных причин первого употребления специалисты называют попытку нормализовать эмоциональное состояние, почувствовать уверенность в себе, влияние близкого окружения (друзей, родственников) и любопытство. Психологическая зависимость от наркотиков чаще всего возникает первой, затем появляется и физическая. Со временем человек переходит от более легких вариантов к тем, от которых спасения не найти.
Нельзя полностью вылечить больного от наркомании, можно лишь добиться эффекта длительной ремиссии.
Каждый наркотик — яд. Он приносит непоправимый вред всему организму. Быстрее всего страдают ЦНС и мозг. Разрушаются печень и почки, происходит заражение и распространение ВИЧ, гепатита В и С. При отсутствии медикаментозного лечения ВИЧ трансформируется в СПИД. При регулярном употреблении запрещенных веществ человек умирает в течение десяти лет.
Согласно статистике, зависимостям подвержены не только взрослые, но и дети. Они смотрят на свое окружение, на родителей и повторяют их поведение.
В последнее время участились случаи увлечения детей энергетиками и вейпами. Подростки в силу возраста не понимают, какой ущерб психоактивные вещества могут причинить еще не окрепшей детской психике и вызывать зависимости. Мы регулярно работаем с детьми в образовательных учреждениях города, рассказываем о вреде алкоголя, наркотиков и табака, — рассказала заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова.
Отмечается, что взрослые все чаще сами покупают детям табакосодержащую продукцию и алкоголь, не зная, что это может повлечь за собой наказание. Покупка таких товаров для передачи детям может попасть под действие статьи 6.10 и статьи 6.23 КоАП РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс употребления алкогольной продукции и табака». И более серьезный вариант наказания — по статье 151 УК РФ, «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», максимальное наказание для нарушителей — лишение свободы сроком до четырех лет.
Для того, чтобы победить свое пристрастие, его нужно сначала осознать. Лучшим шагом может быть обращение к психотерапевту или наркологу.
Психологи советуют следующее:
Замените убивающие зависимости на позитивные меры улучшения здоровья. Хорошо питайтесь и занимайтесь спортом, постарайтесь высыпаться и научитесь радоваться жизни без вреда для организма.