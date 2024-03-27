Вредные привычки: как избавиться от зависимости

Болезнь, основанная и на психологической, и на физической зависимости. Человек жаждет момента, когда сможет употребить этанолосодержащие напитки. Состояние больного ухудшается при длительном отсутствии в его жизни алкоголя. Мало кто задумывается о последствиях своих действий. В топе списка отложенных отклонений: гепатит, цирроз, язва, туберкулез и болезни сердца. Кроме ухудшения здоровья, наблюдается отсутствие каких-либо интересов, искаженное восприятие окружающей действительности, снижение уровня интеллекта и многое другое. Все это может привести к сокращению продолжительности жизни или даже к скорой смерти.