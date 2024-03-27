Выпавшего из окна мальчика в Нижнем Тагиле отвезли в больницу в Екатеринбург

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Мама мальчика делала дома уборку и не заметила, что сын оказался на подоконнике. Услышав крики с улицы, женщина забрала его домой и вызвала скорую помощь.
Мальчика привезли в екатеринбургскую больницу, чтобы оказать необходимую медпомощь, а также для обследования, чтобы установить тяжесть травм, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
В полиции по факту ЧП проводится проверка.
Напомним, происшествие случилось 25 марта 2024 года. При падении ребенок ударился о железобетонную конструкцию, из-за чего он получил травму головы. Также у него шла кровь.